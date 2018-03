”کرکٹ کو چینی زبان میں کیا کہتے ہیں ؟“رمیض راجہ نے چینی کرکٹر سے سوال کیا تو آگے سے اس نے ایسا جواب دے دیا کہ آپ بھی حیران ہو کر پوچھیں گے ”یہ گالی کیوں دے رہا ہے؟“،ویڈیو نے سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچا دیا

شارجہ(ڈیلی پاکستان آن لائن )پی ایس ایل کے سیزن تھری میں پشاور زلمی کے مہمان چینی کرکٹر یوفی ڑانگ سے رمیض راجہ نے سوال کیا تواس کے جواب نے کرکٹ کے مداحوں کو بے اختیار ہنسنے پر مجبور کردیا ۔

تفصیل کے مطابق پی ایس ایل تھر ی میں جاوید آفریدی کی دعوت پر 2چینی کرکٹر دبئی پہنچے جنہیں یونس خان نے پشاور زلمی کی شرٹس پیش کی اور کھلاڑیوں نے ان کا استقبال کیا ۔گزشتہ روز سٹیڈیم میں رمیض راجہ نے چینی کرکٹر یوفی ڑانگ سے سوال کیا کہ پاکستان اوردنیا بھر میں کرکٹ مداح جاننا چاہتے ہیں کہ کرکٹ کو چینی زبان میں کیا کہتے ہیں ؟،اس پر یوفی ڑانگ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ چینی زبان میں کرکٹ کو بانچو کہتے ہیں ،جب چینی کرکٹر نے یہ الفاظ ادا کیے تو سننے والے پاکستانیوں اور بھارتیوں کو ایسا لگا کہ یہ کوئی گالی دے رہا ہے ،حیران کن بات یہ ہے کہ رمیض راجہ نے بھی چینی کرکٹر سے دو بار سوال کیا تاکہ وہ ہی جواب پھر سے مل سکے۔اس پر لوگوں نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔

What do you call cricket in Chinese ?? Any guesses... listen from the horses mouth.. pic.twitter.com/7kcNpS4TBO — Ramiz Raja (@iramizraja) March 1, 2018

کل کو جاپانی زبان میں کوئی کرکٹ کو کہے گا ''تیری پین دی سری،،

Tomorrow’s some one will say in Japanese cricket called تیری پین دی سری ???????? — Imran Raza (@imranajb) March 1, 2018





ایک بھارتی شہری نے ویرات کوہلی کی 'gif،شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی ویرات کوہلی بتائو یہ کیا کہہ رہے ہیں?

I couldn't understand what he said. Can you @imVkohli please repeat it slowly?



Virat:. pic.twitter.com/KtZOz2ijDR — Vinay K. ???????????????? (@VinayHanspal) March 1, 2018

ایک اور بھارتی نے کہا کہ اب کوئی بھی یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ ویرات کوہلی نے انہیں گالی دی کیونکہ ویرات چینی زبان میں کرکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں

Now, no team can complain that @imVkohli is abusing them. He can just say "I was saying Cricket, Cricket in Chinese" ???????????? — Mark Kumar Sharma (MK) (@MarkKumar3) March 1, 2018

This made my day ???? — Abhishek Avhad (@Avhad_Abhishek) March 1, 2018

ایک سوشل میڈ یا صارف نے اس بات پر توجہ دلائی کہ رمیض راجہ نے دو با ر سوال کیا