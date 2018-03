”اس بچے کو چانس دو، اس بچے کو چانس دو“10 سالہ پاکستانی بچے نے باﺅلنگ کے ایسے جوہر دکھائے کہ سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی، وسیم اکرم کو بھی باﺅلنگ پسند آ گئی،بھارتیوں نے بھی تعریف کیساتھ اسے موقع دینے کا مطالبہ کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے جس کی تازہ ترین مثال سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی 10 سالہ بچے کی وہ ویڈیو ہے جس میں وہ اپنی باﺅلنگ کے جوہر دکھا رہا ہے اور حیران کن طور پر اس طرح گیند سوئنگ کر رہا ہے کہ وسیم اکرم بھی ویڈیو لائیک کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔

ویڈیو سامنے آنے پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ناصرف اس بچے کو مستقبل کا محمد عامر اور وسیم اکرم قرار دیا جا رہا ہے بلکہ جاوید آفریدی، وسیم اکرم، رمیز راجہ اور وقار یونس سمیت دیگر بڑے بڑے کرکٹرز کو مخاطب کر کے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بچے کی ٹریننگ کی جائے تاکہ یہ مستقبل میں پاکستان کا نام روشن کر سکے۔

I just recieved this video and don’t know about this brilliant kid, want to know your thoughts abt this terrific bowling. @wasimakramlive @shoaib100mph @iramizraja @SAfridiOfficial pic.twitter.com/8JPRQNHlfj — Faizan Ramzan (@faizanramzank) February 27, 2018



جس صارف نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کی اس نے وسیم اکرم کو بھی ٹیگ کیا جنہوں نے ویڈیو کو پسند تو کیا البتہ کوئی جواب نہ دیا جبکہ کئی بھارتی صارف بھی اس بچے کے ٹیلنٹ کی داد دینے پر مجبور ہو گئے اور اس بات کی حمایت کی کہ اسے ابھی تک ٹریننگ ملنی چاہئے۔ امید کی جا ری ہے کہ اگر یہ بچہ اسی جوش و جذبے کے تحت کرکٹ کھیلتا رہا تو کوئی بعید نہیں ایک دن دنیا کا بڑا باﺅلر بن کر ابھرے گا اور پاکستان کا نام روشن کرے گا۔

ظہیر علوی نامی ایک صارف نے لکھا ”اس کی عمر کیا ہے۔ میرا یقین کریں کہ یہ 8 سے 10 سال کے درمیان ہے۔ اکیڈمی اور کسی بھی کرکٹ کلب کو چاہئے کہ وہ اس سے رابطہ کریں اور اس کی ٹریننگ کریں۔ اگر یہ غریب ہے تو اس کی مالی مدد کرنی چاہئے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ناصرف کم عمر ترین کھلاڑی ہونے کا اعزاز حاصل کر سکتا ہے بلکہ مستقبل میں پاکستان کا قیمتی اثاثہ ثابت ہو گا“

Whats his age, folks believe me he btw 8 to 10 yrs old.Either acedemy or any cricketing club should approach to this guy train him with special care, if he is poor, help him financially.I assure you he'll create history of youngest debutant & will be an asset in future. — Zaheer Alavi (@zaheeralavi) February 27, 2018

بھارتی صارف راہول شرما نے لکھا ”کون ہے یہ پاکستانی؟ کہاں سے آتے ہیں ایسے باﺅلرز؟“

Kaun hai ye Pakistani? Kaha se aate hai aise bowlers? ???????????????? — Rahul Kr. Sharma (@IamRahul_07) March 1, 2018

امجد صدیقی نے فواد رانا کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا ” فواد بھائی شاہین آفریدی کی نسبت پر اس بچے پر سرمایہ کاری کرنا زیادہ بہتر ہو گا“

@FawadNaemRana Fawad bhai this kid looks better future investment than Shaheen Afridi. — Amjad Siddique (@amjadwatoo) February 27, 2018

بیپن سنگھ نے لکھا ”بھائی بچے کو بڑا ہونے دو، کہیں نظر نہ لگ جائے بچے کو۔ اسے ٹی وی پر دیکھنے کی خواہش ہے اور اب مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ پاکستان اتنے کمال کے باﺅلرز کیسے متعارف کرواتا ہے۔ بھارت میں ہر بچے کے ہاتھ میں بیٹ نظر آتا ہے اس لئے اچھے بلے باز پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ کہ یہ ماحول کا اثر ہے یا شخصیات کی ذہنیت ہے“

bhai bache ko bada hone do. kahi Nazar na lag Jae bache ko. nice wish to see him https://t.co/J9jkQ5h9HW I realised why Pakistan produce great bowler. But in India every kid hold bat so here batsman are great. I don't know it's Atmospheric phenomenon or just mentality of person — Bipin Singh ???????? (@bipinchuphal25) February 27, 2018



یوسف ہاشمی نے دلچسپ کمنٹ کرتے ہوئے لکھا ”خواہش ہے کہ پاکستانی اور بھارتی آپس میں شادیاں شروع کر دیں تاکہ اچھے آل راﺅنڈرز بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں“

Wish indian and pakistan start marrying each others so that we can produce one of the great all rounders :p — YH (@yousufhashmi125) February 28, 2018

نعیم نے لکھا ”ہیرا ہے اور صرف تراش خراش کی ضرورت ہے۔ دیکھ کر وسیم اکرم کی یاد آ گئی“

ہیرا ہے اور صرف تراش خراش کی ضرورت ہے۔

دیکھ کے وسیم اکرم کی یاد آگئی — ⁦????????⁩ ηα∂εεм⁦⁦????????⁩ (@Deemi) February 28, 2018

ابھیشیک سونی نے لکھا ”یہ باﺅلنگ کیلئے ہی پیدا ہوا ہے۔ کیا کمال کا ٹیلنٹ ہے“

Born to bowl! What a talent to have. — Abhishek Soni (@abhishek_soni11) February 27, 2018

