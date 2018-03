رومان رئیس کی انجری کتنی سنجیدہ نوعیت کی ہے اور وہ کتنے میچ نہیں کھیلیں گے؟ اسلام آباد یونائیٹڈ کیلئے ’خوفناک‘ خبر آ گئی

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز اسلام آباد یونائیٹڈ کے اہم ترین باﺅلر رومان رئیس کے ٹیسٹ حوصلہ افزاءآئے ہیں تاہم انہیں کچھ دن آرام دیا جائے گا اور وہ اگلے دو میچوں میں ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”تمہیں پاکستانی ٹیم میں واپس بلا لیں گے اگر۔۔۔“ شاہد آفریدی نے شاندار کیچ پکڑا تو مکی آرتھر نے انہیں کیا کہا اور پھر شاہد آفریدی نے کیا جواب دیا؟ آفریدی کے مداحوں کی ’عید‘ ہو گئی، سوشل میڈیا پر ”بوم بوم“ ہو گئی

ذرائع کے مطابق رومان رئیس کی انجری سنجیدہ نوعیت کی نہیں ہے اور ان کے لگمنٹ محفوظ ہیں لیکن انہیں مکمل طور پر فٹ ہونے کیلئے کچھ دن آرام دیا جائے گا جس کے باعث وہ اگلے دو میچز میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز میچ کے دوران فاسٹ بولر رومان رئیس چوکا روکنے کی کوشش کرتے ہوئے گھٹنے پر چوٹ لگا بیٹھے تھے۔ انہوں نے باﺅنڈری پر ڈائیو لگائی تو ان کا گھٹنا زور سے زمین پر لگا اور وہ گراﺅنڈ میں ہی درد سے کراہنے لگے۔ انہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی تاہم بعد ازاں رومان رئیس کو اسٹریچر پر ڈال کر گراؤنڈ سے باہر لے جایا گیا۔

Very unfortunate indeed, get well soon @rummanraees15 #IUvQG #HBLPSL pic.twitter.com/ui4qWmnoTp