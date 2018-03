”میں ڈیرین سیمی کو 10 ہزار ڈالرز دینے کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ۔۔۔“ پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے کوئٹہ کیخلاف شاندار فتح دلانے کے بعد ڈیرین سیمی کیلئے بڑا اعلان کر دیا، پوری دنیا کے دل جیت لئے

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی سماجی خدمات کے باعث دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں اور جب بھی کہیں بھی انسانیت کی خدمت کا موقع ملے، تو آگے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔

پشاور زلمی کے کپتان ڈیرین سیمی کیلئے بھی انہوں نے ایسا ہی کچھ کیا ہے اور ان کی فاﺅنڈیشن کیلئے 10 ہزار ڈالرز دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم ان کی مدد کیلئے کچھ بھی کریں گے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں جاوید آفریدی نے لکھا ”میں ڈیرین سیمی فاﺅنڈیشن کیلئے 10 ہزار ڈالرز دینے کا اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ہمارے کپتان ایک بہت ہی نیک مقصد کیلئے کام کر رہے ہیں اور ہم ان کی مدد کیلئے ہر کام کریں گے۔ ڈیرین سیمی آپ کو ایسے نیک کام کرنے کیلئے مزید ہمت ملے۔ “

I am pleased to announce a USD 10,000 donation to the Daren Sammy Foundation from @pzfoundation. Our skipper is working for a very generous cause and we will do everything to help him. More power to you, @darensammy88. pic.twitter.com/XdCFMQoqHR