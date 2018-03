انوشکا شرما کی نئی فلم پر پاکستان میں پابندی لگا دی گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) انوشکا شرما کی نئی ڈراﺅنی فلم ’پری‘ میں انوشکا شرما کی اداکاری دیکھنے والوں میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی ہے اور پاکستان میں شائقین بھی اس فلم کی نمائش کے منتظر ہیں تاہم ان کیلئے بری خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ’پری‘ کی نمائش پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

خوف و دہشت سے بھرپور فلم”پری“کا انتظار بھارت سمیت پاکستانی شائقین بھی بے چینی سے کررہے تھے۔ فلم میں انوشکا شرما نے خوفناک چڑیل کا کردار ادا کیا ہے اور ان کا ڈراؤنا روپ فلم کی ریلیز سے قبل ہی شائقین میں مقبول ہوچکا ہے۔ فلم آج بھارت اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں ریلیز کی جانی تھی تاہم پاکستان میں فلم کی نمائش روک دی گئی ہے۔

نیوپلیکس سینما انتظامیہ کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر فلم کی نمائش روکنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انوشکا شرما کی آج ریلیز ہونے والی فلم ”پری“ پر سنسر بورڈ آف فلم سنسر پاکستان کی جانب سے پابندی عائد کردی گئی ہے، لہٰذا فلم نیوپلیکس سینما میں نمائش کیلئے پیش نہیں کی جائے گی۔

فیس بک پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ فلم کے ٹکٹس پہلے ہی فروخت ہوچکے تھے جن کے پیسے ہمارے باکس آفس سے واپس لئے جاسکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سینماءانتظامیہ نے لوگوں کو ہونے والی پریشانی پر معذرت بھی کی۔

دوسری جانب سنٹرل بورڈ آف فلم سنسر (سی بی ایف سی)اسلام آباد کے چیئرمین مبشر حسن نے فلم کی پاکستان میں نمائش پر پابندی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلم میں کچھ ایسے مناظر ہیں جو سنسر شپ کے ضابطہ اخلاق پر پورے نہیں اترتے اسی لئے فلم پر پابندی عائد کی گئی ہے۔

فلم کے کئی مناظر میں کالے جادو کا استعمال دکھایا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پہلے سی بی ایف سی کے پینل نے بعد ازاں پورے بورڈ اس فیصلے پر پہنچا کہ فلم کو بڑی سکرین پر نہیں دکھایا جاسکتا۔ مبشر حسن نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ فلم کے مکالمے اور مناظر مذہب، سماج اور اخلاقی اقدار پر پورے نہیں اترتے، یہی وجہ ہے کہ فلم پر پابندی عائد کی گئی ہے۔

Imported film #Pari has been declared ‘Unfit’ for public exhibition by a panel followed by #CBFC’s Full Board review as it flouts various sections of the existing rules and code of #CBFC. Innumerable dialogues & scenes r against the established religious, social and moral ethos. pic.twitter.com/g6ZGnNnhg6