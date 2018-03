کراچی کنگز نے ٹاس جیت لیا۔۔۔ ایسا فیصلہ کر لیا کہ شعیب ملک کی ہوائیاں اڑ گئیں

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے میچ میں کراچی کنگز نے ملتان سلطانز کیخلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

کراچی کنگز ٹیم کی قیادت عماد وسیم کر رہے ہیں جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں خرم منظور، جو ڈینلی، بابر اعظم، کولن انگرام، روی بوپارا، محمد رضوان، محمد عرفان، ٹیمل ملز، عثمان خان اور محمد عامر شامل ہیں۔

#KarachiKings Playing XI for the match against Multan Sultans in #HBLPSL3 #DeDhanaDhan #MSvKK pic.twitter.com/JZJzuZ7cZ7

ملتان سلطان ٹیم کی قیادت شعیب ملک کر رہے ہیں جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں کمار سنگاکارا، احمد شہزاد، ڈوین براوو، صہیب مقصود، شعیب ملک، کیرون پولارڈ، سیف بدر، سہیل تنویر، عمران طاہر، جنید خان اور محمد عرفان شامل ہیں۔

Sultan XI for today’s match! Can’t hear anything in the amazing Sharjah crowd and we LOVE it!



????#MSvKK pic.twitter.com/lVTBbXfefH