معروف گلوکار شہزاد رائے نے سعودی عرب کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ سوشل میڈ یا پر طوفان آگیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف گلو کار اور سماجی کارکن شہزاد رائے نے سعودی عرب کے بارے میں ایسا طنزیہ شعر شیئر کردیا کہ سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچ گیا ،معروف اینکر وسیم بادامی نے بھی شہزاد رائے کو طنز کرنے پر پکڑ لیا ۔

تفصیل کے مطابق شہزاد رائے نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک شعر شیئر کیا

سانوں شریعت والے پل تے بلا کے

سعودی ماہی ۔۔۔لبرل ہو گیا

معروف گلو کار نے اس شعر کے ساتھ طنزیہ انداز میں پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اس شعر کا شاعر کون ہے ؟”لا حول ولا قوة “کیا زمانہ آگیا ہے ،توبہ توبہ ۔شہزاد رائے نے یہ پیغام دیا تو سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچ گیا اور لو گوں نے اپنے بھر پور جذبات کا اظہار کیا ۔

Who is the poet? "Lahaul valla kuwwat” kya zamana aa gay hai. Toba toba pic.twitter.com/TJKhSh3Zbt