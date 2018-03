شاہد آفرید ی نے اپنے مداحوں سے معافی مانگ لی

شارجہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)کراچی کنگزاورپاکستان کرکٹ کے سٹار بوم ،بوم آفریدی نے آج کا میچ نہ کھیل سکنے پر اپنے مداحوں سے معذر ت کرلی ۔

My appologies to all my fans who came to watch me play today. Getting an MRI done for my knee. Need your prayers. Will get bak soon inshallah pic.twitter.com/oWAQKtf4mC