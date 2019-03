’عدنان سمیع بھارت میں ہمارا خفیہ ایجنٹ ہے‘ پاکستانیوں نے مہم شروع کردی، عدنان سمیع کو شدید پریشان کردیا

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) گلوکار عدنان سمیع کو جب سے بھارتی شہریت ملی ہے وہ اپنے نئے وطن سے ’محبت‘ جتلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور پھر جواب میں پاکستانی سوشل میڈیا صارفین بھی ان پر پھبتیاں کسنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، تاہم اب پاکستانیوں نے ان کے خلاف ایسی مہم شروع کر دی ہے کہ ان کی پریشانی کی کوئی انتہاءنہ ہو گی۔ اس مہم میں پاکستانی عدنان سمیع کو پاکستان کا خفیہ ایجنٹ قرار دینے پر تلے ہیں جو بھارت میں پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اس مہم میں صحافی مبشر لقمان سمیت کئی معروف شخصیات بھی شامل ہو گئی ہیں۔ مبشر لقمان نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ”یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح کچھ اوباش ہمارے عظیم خفیہ ایجنٹ عدنان سمیع کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اب تک وہ ہمارا پرفیکٹ جاسوس رہا ہے لیکن اب اس کی حقیقت کھلنی شروع ہو گئی ہے۔“ایک اور ٹویٹ میں مبشر لقمان نے لکھا کہ ” میری تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ عدنان سمیع کو ایکسپوز نہ کریں۔ وہ ہمارے لیے انتہائی کٹھن حالات میں کام کر رہا ہے، اس کے وزن میں بھی درجنوں کلوگرام کمی ہو چکی ہے کیونکہ وہاں وہ صرف سبزیاں کھانے پر مجبور ہو چکا ہے۔ ایک زمانے میں جو آدمی بہت بڑی بھینس ہوا کرتا تھا، اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔“

