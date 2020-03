گولڈ میڈلسٹ ساجدہ کی والدہ کی اپیل پر شاہد آفریدی بھی میدان میں آگئے، اعلان کردیا

کراچی(ویب ڈیسک) شاہدآفریدی نے اسپیشل اولمپکس کی گولڈ میڈلسٹ ساجدہ بی بی کی امداد کا اعلان کردیا۔2019 کے اسپیشل اولمپکس کے ٹینس ڈبلز گولڈ میڈل حاصل کرنے والی ساجدہ کی والدہ نے معاشی مسائل کی بنا پر شاہد آفریدی سے تعاون کیاپیل کی تھی۔

سابق ٹیسٹ کپتان شاہد آفریدی نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کے لیے ساجدہ بی بی کی کامیابی فخر کا باعث ہے ،میرا یہ وعدہ ہے کہ میں خود ذاتی طور پر آپ کی مدد دو دن میں کروں گا۔ گزشتہ برس ساجدہ کی کام یابی کے بعد جب اس کے مشکل حالات سے متعلق تفصیلات سامنے آئی تھیں تو شاہد آفریدی نے ایک ٹوئٹ میں نوجوان کھلاڑی پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے ہرممکن مدد کا وعدہ کیا تھا۔

Proud of you Sajda! If she needs any support...I'm always available ???????????????? https://t.co/OrWInj4dwM