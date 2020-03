”میری شادی کروادو“پی ایس ایل 5 کا حصہ  غیرملکی کرکٹر پاکستان آکر دولہا بن گئے

کراچی(آئی این پی) پاکستان سپرلیگ سیزن 5 میں کمنٹری کرنے والے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی گرینٹ ایلیٹ پاکستان آکر دولہا بن گئے۔نامور اداکار و گلوکار فخر عالم نے گرینٹ ایلیٹ کی ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹ شیئر کی جس میں وہ دلہا بنے کھڑے ہیں اور اردو میں بول رہے ہیں کہ میری شادی کرا دوجس پر فخر عالم نے کہاکہ اظہر علی کام کریں۔

Dear all there is a new dulhaa in town... @grantelliottnz has a special message.... send your proposals to @AzharAli_ & me. Koyee Shaadi karwa do bhai ki. #HBLPSLV #HBLPSL5 #HBLPSL #HBLPSL2020 #iuvskk pic.twitter.com/dBmGHrORj9