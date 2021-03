آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ کر خوشی ہوئی, پرویز مشرف کی ایسی تصویر سامنے آگئی کہ فواد چوہدری بھی خاموش نہ رہ سکے

اسلام آباد (ویب ڈیسک) سابق آرمی چیف اور پاکستان کے سابق صدر جنرل (ر) پرویز مشرف کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں وہ وہیل چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کی صحت کے حوالے سے قیاس آرائیاں شروع ہوگئی ہیں۔

اب وفاقی وزیر برائے سائنس او ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے بھی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر پرویز مشرف کی صحتیابی کیلئے دعا کی ہے۔

فواد چوہدری نے اپنی ٹوئٹ میں پرویز مشرف کی بہترین صحت کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ ’آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ کر خوشی ہوئی، آپ زندگی بھر پاکستان کیلئے لڑے، آپ کیلئے دعائیں اور نیک خواہشات‘۔

Wishing you best of health Mr President good to see you smiling you have fought for Pakistan all your life prayers and best wishes.... ⁦@P_Musharraf⁩ pic.twitter.com/zUk6JiNgim