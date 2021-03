جب پی ٹی آئی کے اراکین باغی رہنما کریم گبول کو پیٹ رہے تھے تو شرمیلا فاروقی کیاکر رہی تھیں ؟ ویڈیو سامنے آ گئی 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سینیٹ انتخابات میں کچھ ہی گھنٹوں کا وقت باقی رہ گیاہے اور سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے جس کا ایک حیران کن نظارہ سندھ اسمبلی میں اس وقت دیکھنے کو ملا جب پی ٹی آئی رہنما اپنے باغی رکن کریم گبول پر ٹوٹ پڑے اور ان کی پٹائی لگا دی ۔

تفصیلات کے مطابق سندھ اسمبلی میں ہنگامہ آرائی شروع ہوئی اور جب پیپلز پارٹی کے اراکین نے دیکھا کہ پی ٹی آئی رہنما کریم گبول کو پیٹ رہے ہیں تو وہ بھی میدان میں اتر آئے اور تحریک انصاف کے رہنماﺅں کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے ، جس کے بعد اسمبلی میں لاتوں اور گھونسوں کی بارش ہو گئی ۔

اس سب کے دوران پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی اسمبلی سے باہر کی جانب بھاگتی ہوئی دکھائی دیں ، جس کی ویڈیو نجی ٹی وی کی جانب سے دکھائی گئی ، بعدازاں پی پی رہنما نے ٹویٹر پر یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پیغام لکھا کہ ” اس سے پہلے کہ وہ اس غریب ایم پی اے کو پیٹ پیٹ کر موت کے منہ میں پہنچا دیتے میں اسمبلی کے باہر موجود سیکیورٹی اہلکاروں کو بلانے کیلئے بھاگ رہی تھی تاکہ وہ آئیں اور اس کی جان بچائیں ۔“

Yes I’m ok was running to call the house security from outside the assembly before to save the poor mpa from being beaten to death! https://t.co/n5hd4X0eVh