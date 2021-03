باکسر عامر خان کےبیٹے کی پہلی سالگرہ لیکن تحفے میں کیا دیا؟

لندن (آئی این پی)پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے بیٹے زاویار خان کو پہلی سالگرہ پر قیمتی رولیکس گھڑی تحفہ دی ہے۔عامر خان کی اہلیہ نے بیٹے اور شوہر عامر خان کے ہمراہ ایک خوبصورت تصویر شیئر کی جس میں عامر خان نے بیٹے کو کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔

Happy 1st birthday day to my little champ #Zaviyar #1stbirthday ???? pic.twitter.com/xZYiNjYwew

فریال مخدوم نے تصویر اور خبر کا لنک شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ زاویار کی پہلی لاک ڈان سالگرہ اور پہلی رولیکس۔

Amir Khan splashes cash on swanky Rolex... for his son's FIRST birthday present https://t.co/j8cw25LHGU