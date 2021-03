’علی حیدر گیلانی کی ویڈیو اوپن اینڈ شٹ کیس، الیکشن کمیشن یوسف رضا گیلانی کو نا اہل قرار دے‘ کامران خان کا مطالبہ

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن کامران خان کا کہنا ہے کہ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو یوسف رضا گیلانی کے خلاف اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔

اپنے ٹویٹ میں کامران خان نے کہا کہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد یوسف رضا گیلانی خود ہی سینیٹ الیکشن سے دستبردار ہوجائیں اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ دھاندلی کی کوشش پر انہیں نا اہل قرار دے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کی کل کے الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی خواہش پر عملدرآمد ہونا چاہیے۔

Video presents an open and shut case against Yusuf Reza Gillani, he must step down from Senate Election or ECP stop playing silent spectator to this blatant attempt to rig election and disqualify him. SC desire to introduce technology in tomorrow’s ballot must be complied