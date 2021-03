 مرزا اشتیاق بیگ کی ’میک اے وش ‘ فاونڈیشن نے کینسر میں مبتلا بچی کے دل کی خواہش پوری کردی ،ڈزنی فروزن تھیم پر کمرہ تیار کروا دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )ہر بچی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا کمرہ ’ڈزنی فروزن تھیم ‘پر بنا یا جائے جس میں وہ شہزادیوں کی طرح رہے ۔اسی طرح کی خواہش کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک غریب گھرانے کی بچی اقرا اقبال کے دل میں بھی تھی جو کہ خون کے سرطان میں بھی مبتلا ہے ۔جب ’میک اے وش ‘فاونڈیشن کے رضا کاروں نے ہسپتال میں داخل اس بچی سے ملاقات کی تو اس کا بلڈ ٹرانفیوژن چل رہا تھا ۔اس موقع پر اقرا اقبال نے ’میک اے وش‘فاونڈیشن کے رضاکاروں سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اسے ’ڈزنی فروزن تھیم ‘کی طرز کا کمرہ بنوا کر دیا جائے جس میں وہ ’پرنسز ایلسا‘کی طرح داخل ہو۔

’میک اے وش ‘فاونڈیشن نے اقرا اقبال کی اس خواہش کو حقیقت کا روپ دیا اور اس کے کمرے کو ’ڈز نی فروزن تھیم ‘کی طرز پر خوبصورت طریقے سے تیار کروایا ۔اس کے بعد اقرا اقبال کو ’پرنسز ایلسا‘کی طرز کا خوبصورت فراک پہنایا جسے پہن کر یہ بچی میں کسی حقیقی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی ۔

اس موقع پر میک اے وش فاونڈیشن کے بانی صدر مرزا اشتیاق بیگ، معروف ٹی وی اینکر شفاعت علی اور ان کی بیوی بھی بچی کے کمرے کا افتتاح کرنے گئے ۔جیسے ہی اقرا اقبال نے اپنا کمرہ کھولا تو اقرا اقبال کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ اس کے خیالوں میں چلنے والی معصومانہ خواہش اب حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔اقرااقبال کاخوبصورت کمرہ دیکھ کر اینکر پرسن شفاعت علی کی بیوی نے فوراً اپنے شوہر سے گھر میں ایسا کمرہ بنوانے کی خواہش ظاہر کردی ۔اقرااقبال نے خوشی کے ان لمحات کو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا ۔اقرا اقبال اور اس کے والدین نے اس خواہش کو پورا کرنے پر’ میک اے وش‘فاونڈیشن کا شکریہ بھی ادا کیا ۔

واضح رہے کہ ’میک اے وش‘فاونڈیشن بین الاقوامی ادارہ ہے جس کی شاخیں پچپن ممالک میں ہیں اور پاکستان بھی اس کا وابستہ ممبر ہے اور ’میک اے وش ‘فاونڈیشن پاکستان کو یہ طرہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اس ادارے کو پچپن ممالک میں سے ’بہترین وابستہ ادارے کا ایوارڈ ‘بھی حاصل ہے ۔

