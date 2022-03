 برقعے پر سلائی کیے گئے موتیوں میں چھپا کر سونا سمگلنگ کی کوشش ناکام بنادی گئی 

تلنگانہ (ویب ڈیسک) بھارتی شہر حیدرآباد میں کسٹم حکام نے انتہائی شاطر سمگلر کی غیرقانونی طریقے سے سونا منتقل کرنے کی کوشش ناکام بنادی، مسافر نے 18 لاکھ روپے کی مالیت کے سونے کو برقعے پر سلائی کیے گئے موتیوں میں چھپایا ہوا تھا۔

مسافر دبئی سے تلنگانہ پہنچا تھا جس کا ارادہ 350 گرام سونے کو ملک میں سمگل کرنا تھا۔ سونا سیکڑوں موتیوں میں مہارت سے چھپایا گیا تھا جو برقعے پر سلے ہوئے تھے۔

On 27.02.22,Hyderabad Customs booked a case of smuggling of gold valued Rs.18.18 lakh weighing 350.00 grams against a passenger who arrived from Dubai by Flight No.FZ-439. Pax concealed gold in beads form which were stitched to burqas.@cbic_india @cgstcushyd @PIBHyderabad pic.twitter.com/xlGSF2vUa4