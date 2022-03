شاہد آفریدی کی سالگرہ، ہونیوالے داماد شاہین شاہ آفریدی نے پیار بھرا پیغام جاری کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی آج اپنی سالگرہ منارہے ہیں اور نوجوان فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے اپنے ہونے والے سسر شاہد آفریدی کی سالگرہ پر پیار بھرا پیغام بھیجا۔

شاہین آفریدی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے شاہد آفریدی کو سالگرہ کی مبارک باد دیتے ہوئے لکھا کہ'آپ کرکٹ کی دنیا کے سپر اسٹار اور پاکستان کا فخر ہیں، آپ ایسے ہی دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کے لیے روشنی کا باعث بنتے رہیں، آمین'۔اس کے علاوہ قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شعیب اختر نے بھی شاہد آفریدی کو سالگرہ کی مبارک باد دی اور کہا کہ' لالا اب تو صحیح والی عمر بتادے'۔

Happy birthday to Lala @SAfridiOfficial - the super star of cricket world and the pride of Pakistan. May you continue to be the light for millionsos people around the world, Ameen ???? pic.twitter.com/WNrF2I8yNB