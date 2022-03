روہت شرما کی عجیب و غریب ٹوئیٹس

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما کی عجیب و غریب ٹویٹس توجہ کا مرکز بن گئیں۔ ان ٹوئیٹس کے پیچھے کیا کہانی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ۔

" اے آر وائی نیوز" کے مطابق یکم مارچ کی صبح سے روہت کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کئی عجیب و غریب ٹویٹس کر رہا ہے، سب سے پہلے ان کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ میں لکھا گیا"مجھے سکے اچھالنا پسند ہے خاص طور پر جب وہ میرے پیٹ میں جا گریں۔"اتفاق سے روہت نے کپتانی کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد حال ہی میں بہت سے ٹاس جیتے ہیں۔

I love coin tosses…especially when they end up in my belly!