نازیبا ویڈیوز پر حریم شاہ کے شوہر بلال شاہ نے خاموشی توڑ دی

لاہور (ویب ڈیسک) متنازع پاکستانی ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ کی نازیبا ویڈیوز پر ان کے شوہر بلال شاہ نے خاموشی توڑ دی، ان کا کہنا ہے کہ پہلے حریم شاہ کے ساتھ نہیں تھا لیکن اب ہوں، اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔

حال ہی میں متنازع ٹک ٹاکر حریم شاہ نازیبا ویڈیوز لیک ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا شکار ہیں تاہم انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ ویڈیوز ان کی اپنی سہیلیوں صندل خٹک اور عائشہ ناز نے لیک کی ہیں۔روزنامہ جنگ کے مطابق نازیبا ویڈیوز لیک ہونے کے بعد اب ان کے شوہر بلال شاہ کا بیان سامنے آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ مجھے صندل خٹک اور عائشہ ناز سے امید نہیں تھی کہ وہ ایسا بھی کرسکتی ہیں کہ عورت ہو کر عورت کی عزت کا خیال نہیں رکھا۔

انہوں نے کہاکہ ان کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہوسکتی ہے وہ ضرور کروں گا، مجھے حریم نے بتایا تھا کہ وہ گزشتہ برس ان ویڈیوز کے وائرل ہونے سے قبل ہی ایف آئی اے میں شکایت درج کرواچکی ہیں لیکن ایف آئی اے نے مواد کے منظر عام پر آنے تک انتظار کرنے کا کہا تھا۔

بلال نے ایف آئی اے کے اس مؤقف پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ کس ملک کا قانون ہے جہاں قتل کی دھمکی پر کہا جاتا ہے کہ پہلے مرنے کا انتظار کرو۔

انہوں نے مزید کہا کہ میں اس مشکل وقت میں حریم کا ساتھ نبھاؤں گا، میں پہلے حریم کے ساتھ نہیں تھا لیکن اب ہوں اور میں نے ان ویڈیوز کے منظر عام پر آنے کے بعد اپنا آئندہ اسپین کا دورہ بھی کینسل کردیا ہے، ہم جلد پاکستان آکر مخالفین کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔

