ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافے پر عمران خان بھی میدان میں آ گئے ، پیغام جاری کر دیا 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ قوم سابق آرمی چیف کی جانب سے مجرموں کے ٹولے کو مسلط کرنے کی قیمت ادا کررہی ہے۔

پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے ٹوئٹر پر بیان میں کہا کہ حکومت تبدیلی کی سازش کے ذریعے سابق آرمی چیف نے مجرموں کے ٹولے کو ملک پر مسلط کیا۔ قوم اس کی بھاری قیمت ادا کررہی ہے۔عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی 11 ماہ کی حکومت کے دوران روپے کی قدر میں انتہائی گراوٹ آئی اور روپے کی قدر 62 فیصد کم ہوئی جس کے نتیجے میں عوامی قرضوں میں 14.3 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا۔

عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی 75 سال کی تاریخی سطح پر پہنچ گئی ہے اور 31.5 فیصد تک پہنچ چکی ہے ۔

Rupee slaughtered - lost over 62% or 110/$ in 11 months of PDM. This has increased public debt alone Rs 14.3 trn & historic 75 yr high inflation 31.5%. Pakistanis paying heavy price of regime change conspiracy where a bunch of criminals have been foisted upon nation by ex COAS. pic.twitter.com/xVkqxg6IN6