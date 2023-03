فضائی سفر کی تاریخ کا انوکھا ترین واقعہ، پائلٹ نے مسافروں کو خوبصورت منظر دکھانے کیلئے جہاز کو ہی اُلٹا گھما دیا 

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) برطانوی فضائی کمپنی ایزی جیٹ کے ایک پائلٹ نے مسافروں کو ’ناردرن لائٹس‘ کا مسحور کن نظارہ کرانے کے لیے جہاز کو 360ڈگری کے زاوئیے پر گھما دیا۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق یہ ایزی جیٹ کی پرواز ’ای زیڈ وائی 1806‘ تھی جو آئس لینڈ کے دارالحکومت ریکیاوک سے برطانیہ کے شہر مانچسٹر جا رہی تھی۔

راستے میں ایک جہاز ’ناردرن لائٹس‘ (افق پر رنگ برنگی روشنیوں کا خوبصورت منظر)کا نظارہ آیا، جسے جہاز کے ایک طرف بیٹھے لوگوں نے تو دیکھ لیا جبکہ دوسری طرف بیٹھے لوگ اسے نہ دیکھ سکتے تھے۔ اس پر پائلٹ نے ایک حیران کن اقدام اٹھایا اور جہاز کو مکمل گھما دیا تاکہ دوسری طرف بیٹھے مسافر بھی اس خوبصورت قدرتی منظر کو دیکھ سکیں۔

جہاز میں سوار ایڈم گرووز نامی ایک مسافر نے ناردرن لائٹس کی کچھ تصاویر بنا کر اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر پوسٹ کی ہیں اور جہاز کے پائلٹ کے اس اقدام کے بارے میں بتایا ہے۔ایڈم گرووز اپنی اس سلسلہ وار ٹویٹ میں بتاتا ہے کہ ”میں اور میری منگیتر جیزمین ماپ جہاز کے دائیں جانب بیٹھے تھے۔ اگر پائلٹ اتنا مہربان نہ ہوتا تو ہم شاید کبھی یہ نظارہ نہ دیکھ پاتے۔“

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights ???? pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo