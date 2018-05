دنیا کی با اثر ترین امریکی خاتون نے شاہد آفریدی کے نام ایسا پیغام بھیج دیا کہ آپ کو بھی لالہ پر فخر ہو گا

ٹورنٹو(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان ٹیم کے سابق کپتان اور شہرہ آفاق آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی اور سابق امریکی صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن میں پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔شاہد آفریدی تھر میں ہسپتال تعمیر کرنے کے لیے شاہد آفریدی فاونڈیشن کے لیے فنڈ ریزنگ کرنے کینیڈا میں موجود تھے ،جہاں انہوں نے ہیلری کلنٹن کے لیے پیغام بھیجا جس پر جواب دیتے ہوئے ہیلری کلنٹن نے شاہد آفریدی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مجھے، ہمارے مشترکہ دوست جان ، سے تمہارا پیغام ملا ہے ،میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔

Thank you @HillaryClinton for supporting the cause of #Humanity and your best wishes.

Together we all are #HopeNotOut@SAFoundationN pic.twitter.com/vGIFVyJtmB