’بگ باس ‘ کے بعد بالی ووڈ کے دبنگ اداکار سلمان خان کے ایک اور شو کا پرومو جاری، یہ کونسا اور کس موضوع پر پروگرام ہوگا؟ آپ بھی جانئے

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا شو ’بگ باس ‘ کے بعد بالی ووڈ کے دبنگ اداکار سلمان خان کا ایک اور مشہور شو ’ دس کا دم ‘ کا پرومو جاری کردیا گیا۔

تفصلات کے مطابق سلمان خان کا شو ’دس کا دم ‘ بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے جس میں بالی ووڈ سے وابستہ شخصیات کے ساتھ گیم کھیلا جاتا ہے اور سلو میاں اپنے مخصوص انداز میں میزبانوں کے ساتھ مذاق مستی کرکے شو کو چار چاند لگادیتے ہیں۔یہ شو ایک لمبے وقفے کے بعد دوبارہ سے آن ایئر ہونے والا ہے جس کا پہلا پرومو جاری کردیا گیا ۔ سلمان خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر معروف ریئلٹی شو’ دس کا دم ‘ کے تیسرے سیزن کا پرومو جاری کردیا۔گیم شو ’دس کا دم 3‘ بھارتی ٹی وی چینل پر نشر کیا جائے گا جبکہ اس بار شو میں نامور شخصیات کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

Catch me soon on @sonyTv with #DusKaDum . pic.twitter.com/hbCG5okWke