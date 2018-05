مینار پاکستان میں تقریر کے دوران عمران خان کے منہ سے گالی نکل گئی؟ ندیم نصرت نے ایسی ویڈیو شیئر کر دی کہ پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہو گئے، عمران خان نے کیا کہا اور پھر صارفین نے ندیم نصرت سے کیا کچھ کہا؟ انٹرنیٹ پر ہنگامہ برپا ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے 29 اپریل کو مینار پاکستان میں جلسہ کیا جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئیں اور عمران خان نے دو گھنٹے سے زائد وقت کیلئے تقریر کی۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔اس لڑکے نے شادی ہال میں گھس کر یہ نیلا بیگ چرا لیا اور دوڑ لگا دی، اس بیگ میں کیا تھا؟ دولہے کو پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، بیچارا شادی ہی بھول گیا کیونکہ۔۔۔

ان کی تقریر میں دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی ٹی وی چینل نے اشتہارات دکھانے کی زحمت نہ کی اور دو گھنٹے سے زائد وقت کیلئے بلاتعطل عمران خان کی تقریر نشر کی جاتی رہی اور اس امر پر حیرت اور خوشی کا اظہار سوشل میڈیا ویب سائٹس پر بھی کیا جاتا رہا۔

Not a single Pakistani news channel took an advertisement break during Imran Khan's speech. The speech lasted for more than two hours. I think this is some sort of a record.