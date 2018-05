محمد عامر کی انگلش بلے باز کو ایسی یارکر کہ بے چارہ لڑکھڑانے کے سوا کچھ نہ کر سکا، دیکھ کر آپ تو کیا وسیم اکرم بھی داد دئیے بغیر نہ رہ سکیں گے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم آئرلینڈ اور انگلینڈ کیخلاف سیریز کیلئے انگلینڈ میں موجود ہے جہاں کینٹ کی ٹیم کیخلاف چار روزہ پریکٹس میچ کھیل رہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔اس لڑکے نے شادی ہال میں گھس کر یہ نیلا بیگ چرا لیا اور دوڑ لگا دی، اس بیگ میں کیا تھا؟ دولہے کو پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، بیچارا شادی ہی بھول گیا کیونکہ۔۔۔

اس میچ میں بلے بازوں کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی اور پوری ٹیم پہلی اننگز میں 168 رنز پر آﺅٹ ہو گئی جس کے جواب میں کینٹ کے بلے بازوں نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

پاکستانیوں کیلئے خوشخبری یہ ہے کہ محمد عامر نے اس میچ میں چند انتہائی زبردست اوورز کروائے اور انگلش بلے باز کو ایک ایسی یارکر بھی ماری کہ دیکھ کر وسیم اکرم بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

محمد عامر کی انگلش بلے باز کی وکٹ اڑانے کی یہ ویڈیو اس قدر وائرل ہو چکی ہے کہ بھارتی بھی تعریف کئے بغیر نہیں رہ پا رہے اور دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Blake bowled by a scintillating yorker from Mohammad Amir for 3.

Kent 174-3 in reply to Pakistan's 168 all out. Crawley joins Denly 91*.

Scorecard & highlights: https://t.co/kTYjcBXdmb pic.twitter.com/tsQeDtWWTV