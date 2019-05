سٹینڈرڈچارٹرڈ صادق کے زیر اہتمام فن پاروں کی نمائش سٹینڈرڈچارٹرڈ صادق کے زیر اہتمام فن پاروں کی نمائش

کراچی(پ ر)اپنے برانڈ کے وعدے’ہیئر فار گڈ (Here for Good )‘ کے تحت اسٹینڈرڈ چارٹرڈ صادق نے ’ردھمز آف ریکرنس (Rhydths of Recurrence ) ‘ کے نام سے دور جدید کے فن پاروں کی خصوصی نمائش کا اہتمام کیاجس میں اسلامی جیومیٹری کی گرڈ پر مشتمل منتخب فن پارے رکھے گئے تھے۔تاریخی طور پر اسلامی جیومیٹری فن اور ڈیزائن کا حصہ رہی ہے۔اسٹینڈرڈ چارٹرڈ صادق، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا حصہ ہے جو اپنے کلائنٹس کی ضرورتیں پورا کرنے کی غرض سے شریعہ کے مطابق فنانشل پروڈکٹس اور سروسز پیش کرتا ہے۔مقامی ثقافت کو سمجھنے اوراس کا جشن منانے کے حوالے سے بینک کے فلسفے کے تسلسل میں، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کمیونٹی کی سطح پر پروگراموں، ان کی اعانت اور پاکستانی فنکاروں کے ٹیلنٹ کے اظہار کے لیے پرعزم ہے۔اس ایونٹ کا مقصد نہ صرف کلائنٹس کو پاکستانی فن کا جشن میں شرکت کی صورت میں ایک یادگار تجربہ فراہم کرنا تھا بلکہ ایک نیک مقصد کے لیے لوگوں کو قریب لانا بھی تھا۔اس موقع پر فن پاروں کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک حصہ فیوچر میکرز کو دیا جائے گا۔

اور نئی نسل کو سیکھنے، کمانے اور ترقی کرنے کے لیے با اختیار بنایا جا سکے۔ایونٹ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان کے ہیڈ آف ریٹیل بینکنگ، سید مجتبیٰ عباس نے کہا:”پاکستان کے فن اور ثقافت کو محفوظ کرنے، فروغ دینے اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ صادق نے آپ کے لیے اپنی نوعیت کی ایک منفرد نمائش کا اہتمام کیا ہے۔ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں ہم پاکستان کی بھرپور اور متنوع روایات اور اقدار کو سمجھتے ہیں اور انہیں اپنے کلائنٹس،پارٹنرز اور مجموعی طور پر کمیونٹی کے ساتھ جشن منانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔“نمائش کی خاص بات متعدد ایوارڈ یافتہ فنکاروں کا کام تھا۔ یہ نمائش کوئل گیلری میں 26سے 28اپریل، 2019 ء تک جاری رہی اور اس میں بینک کے پارٹنرز اور کلائنٹس نے شرکت کی۔

