سرمایہ کاری کے فروغ کیلئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں: تیمور جھگڑا

پشاور(سٹاف رپورٹر)خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت معاشی سرگرمیوں کے فروغ اور سرمایہ کاری کے لئے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لئے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کررہی ہے ۔خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں ،بڑے اور چھوٹے پیمانے پر کاروبار کے مواقع فراہم کرنے اور سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کے لئے ٹیکسیشن نظام میں اصلاحات سمیت درپیش دیگر مسائل کا حل اور صوبے میں سرمایہ لانے کے لئے مزید سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے صوبے میں کاروبار کے مواقع پیدا کرنے اور سرمایہ کاروں کے لئے سازگار معاشی ماحول بنانے اور تاجر برادری کو درپیش مشکلات کے حل کے لئے بنائی جانے والی کمیٹی" Ease of Doing Business ©" کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔اجلاس میں کمیٹی کے ممبران وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے انڈسٹریز و کامرس عبدالکریم،معاون خصوصی برائے سائنس ٹیکنالوجی اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کامران بنگش،سیکرٹری محکمہ خزانہ شکیل قادر خان، منیجنگ ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈڈاکٹر شہباز خان، اور کمیٹی کے پرائیویٹ ممبران ملیحہ بنگش ،انڈسٹریل ایسوسی ایشن آف پشاور کے صدر زرک خان،چیف ایگزیکٹو آر شین ریاض ارشد کے علاوہ وزیر خزانہ کی معاونتی ٹیم کے ارکان علی جان،اکبر ملک،عثمان خلیل اور سجیر عالم نے بھی شرکت کی۔ کمیٹی نے خیبر پختونخوا میں کاروباری برادری کو درپیش مسائل اورسرمایہ کاری کے فروغ کے لئے مختلف امور کا جائزہ لیا اور اس ضمن میں بعض اہم فیصلے بھی کئے۔وزیر خزانہ تیمور سلیم نے کہا کہ صوبائی حکومت نے اپنے 100 روزہ ایجنڈے میں Ease of Doing Business کے لئے ترجیحی بنیادوں پر منصوبہ بندی کی۔انہوں نے کہا کہ صوبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لئے نئے کاروبار پر ٹیکس کی شرح کو کم کرنے کے علاوہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے والے اداروں کو ٹیکس میں خصوصی چھوٹ دی جائے گی،ٹیکس نظام میں اصلاحات کی جارہی ہیںاور ٹیکس کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جا رہا ہے۔حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کو صوبے کی ماڈل صنعتی بستی بنایا جائے گا۔بجلی اور گیس سمیت صنعتوں کو درپیش وفاقی اداروں سے متعلق مسائل کے حل کے لئے وفاقی حکومت کے ساتھ معاملہ اٹھایا جائے گا۔انہوں نے مزید کہا کہ صوبے کی معاشی ترقی میں پرائیوٹ سیکٹر کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے حکومت سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری مواقع بڑھانے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لئے پرائیویٹ سیکٹر کے تجربات سے بھرپور استفادہ حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کا اجلاس ہر ہفتے منعقد کیا جائے گا تاکہ فوری نتائج حاصل کئے جائیں۔انہوں نے محکمہ صنعت اور انفارمیشن و سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے محکموں کے کردارکی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دیگر تمام متعلقہ صوبائی محکموں کو بھی اس ضمن میں فعال کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔اجلاس سے معاون خصوصی برائے انڈسٹریز عبدالکریم اور معاون خصوصی برائے آئی ٹی و سائنس ٹیکنالوجی کامران بنگش نے بھی خطاب کیا اور اپنی آراءو تجاویز پیش کیں۔

