پریانکا چوپڑا کے جیٹھ نے بل بورڈ میوزک ایوارڈ شو میں شرکت کے فوری بعد معروف اداکارہ سے شادی کرلی

لاس اینجلس (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکارہ پریانکا چوپڑا کے جیٹھ اور معروف گلوکار جو جونس نے گیم آف تھرونز کی اداکارہ صوفی ٹرنر (سانسا سٹارک) سے شادی کرلی۔ شادی کی تقریب لاس ویگاس بل بورڈ میوزک ایوارڈ شو کے فوری بعد ہوئی۔

فلمی صنعت کے دارالحکومت کے طور پر معروف امریکی شہر لاس ویگاس میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب بل بورڈ میوزک ایواڈ شو کی تقریب منعقد ہوئی جس میں گلوکار جو جونس اور اداکارہ صوفی ٹرنر نے بھی شرکت کی۔ یہ تقریب کینیڈین ریپر ڈریک کے نام رہی جنہوں نے ٹاپ آرٹسٹ، ٹاپ میل آرٹسٹ اور ٹاپ بل بورڈ 200 البم فار سکورپین کے ایوارڈز جیتے۔ اپنی تقریر کے دوران ڈریک نے بتایا کہ وہ گیم آف تھرونز کے بہت بڑے مداح ہیں ، تقریب کے دوران انہوں نے اداکارہ صوفی ٹرنر کیلئے تالیاں بھی بجوائیں ۔ ایوارڈز تو صوفی ٹرنر کے مداح کے نام رہے لیکن گیم آف تھرونز کی سانسا کو جو جونس لے اڑے۔

ایوارڈ شو کے فوری بعد جو جونس اور صوفی ٹرنر نے شادیوں کیلئے مشہور ’ دی لٹل وائٹ ویڈنگ چیپل‘ کا رخ کیا اور شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ یہ شادی میڈیا اور فلموں کی شخصیات سے پوشیدہ رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی لیکن تقریب میں شریک امریکی ڈی جے ڈپلو نے شادی کے تمام مناظر اپنے انسٹاگرام پر براہ راست نشر کردیے۔

can we please discuss how joe Jonas got married to Sophie turner in Vegas at an Elvis-themed wedding 2 hours after their billboard performance, had Dan & Shay perform Speechless, had Khalid in attendance AND we found out all this through DIPLO live-streaming this? pic.twitter.com/FrslR7ZmBG