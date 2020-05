شعیب اختر اور تفضل رضوی کو ثالثی کی پیشکش، شاہد خان آفریدی بھی میدان میں آگئے

اسلام آباد(ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے سابق تیز گیند باز شعیب اختر اور پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے قانونی مشیر تفضل رضوی کو ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر سے جاری اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ شعیب اختر پاکستان ایک بہترین گیند باز اور میچ جتوانے والے کھلاڑی تھے۔

Shoaib Akhtar was one of Pakistan's best-ever bowlers and match winners. As he said he respects law and lawyers, I hope him and Taffazul Rizvi can sort out their issues amicably in the coming days. I am ready to help them reach an amicable solution