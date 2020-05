"اس صحافی کو نوکری سے نکال دویاجیل میں ہی پڑے رہو" حکومت کی جیو کے مالک کو ...

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سینیئر صحافی اور ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر جنرل مرتضیٰ سولنگی نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے میر شکیل الرحمان سے کہا ہے کہ وہ یا تو اپنے چینل کے سٹار صحافی کونوکری سے نکال دیں یا پھر جیل میں ہی پڑے رہیں۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر مرتضیٰ سولنگی کاکہناتھا کہ "ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ ایک آمرانہ حکومت نے کسی ٹی وی چینل کو کہا ہے کہ وہ اپنے صحافیوں کو نوکری نکال دے۔ ہم نے سنا ہے کہ میر شکیل الرحمان سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سٹار ٹی وی اینکر کو نوکری سے نکالے یا پھر ایک کے بعد ایک الزام میں حکومتی مہمان بنارہے"۔

It’s not the first time that an intolerant, authoritarian government has asked a news organization to sack its most vocal journalist. We hear MSR has been told to terminate contract of his star television anchor or remain a guest of the state on one pretext or the other. @TFT_