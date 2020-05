کیا واقعی بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ بیمار ہیں؟ اہلخانہ کا بیان آگیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی اداکاری نصیرالدین شاہ کی بیماری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پھیلی افواہوں پر ان کے اہلخانہ کا ردعمل آگیا۔ رواں ہفتے سوشل میڈیا پر ایسی خبریں چل رہی تھیں جن پر کہا جا رہا تھا کہ نصیر الدین شاہ کی طبیعت کافی ناساز ہے اور وہ ممبئی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ تاہم ان کے گھروالوں نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کے دوران ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے،

نصیر الدین شاہ کے اہلخانہ کے مطابق نصیر کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور وہ ممبئی میٰں اپنے گھر میں خیریت سے ہیں۔

نصیرالدین شاہ کے بیٹے ویوان شاہ نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے والد سے متعلق پھیلی افواہوں کو جھوٹ قراردیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تندرست ہیں اور عرفان بھائی اور چنٹو جی(رشی کپور) کے انتقال پر افسردہ اور دعاگو ہیں۔

All well everyone! Baba's just fine. All the rumours about his health are fake. He's keeping well ????Praying for Irfan Bhai and Chintu ji. Missing them a lot. Deepest condolences to their families. Our hearts go out to all of them. It's a devastating loss for all of us ????????