کمار سنگاکارا نے حال ہی میں ریٹائرمنٹ لینے والی ثناءمیر کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو جائے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سری لنکا کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان کمار سنگاکارا نے حال ہی میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے والی پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر کو نئے آنے والے کرکٹرز کیلئے ایک مثال قرار دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کمار سنگا کارا نے ثناءمیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ثناءمیر پاکستان سمیت دنیا بھر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کیلئے متاثرکن شخصیت ہیں۔انہوں نے ثناءمیر کے شاندار کیرئیر پر انہیں داد دیتے ہوئے مستقبل کیلئے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔

Well done on a trailblazing career @mir_sana05 you have inspired so many young cricketers both boys and girls in Pakistan and the world over. Best wishes for an amazing future https://t.co/7RJygs5Z27

ثناءمیر نے کمار سنگا کارا کے ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ لیجنڈ کی جانب سے سراہا جانا ان کیلئے اعزازکی بات ہے۔انہوں نے مزید لکھا کہ کمار سنگاکارا سب کرکٹرز کیلئے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

Thank you so much Sir. It is an honour to recieve affirmation from you. Thank you for being a great role model for all of us and your encouragement. https://t.co/fe6o7bfIws