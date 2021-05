پاکستان کے معروف کامیڈین و گلوکار علی گُل پیر نے کنگنارناوت کے قہقہے لگوادیے پاکستان کے معروف کامیڈین و گلوکار علی گُل پیر نے کنگنارناوت کے قہقہے ...

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان کے معروف کامیڈین و گلوکار علی گُل پیر نے بالی ووڈ کی متنازع اداکارہ و ڈرامہ کوئین کنگنا رناوت کو قہقہے لگانے پر مجبور کردیا۔

حال ہی میں علی گُل پیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی نئی پیروڈی ویڈیو شیئر کی جس میں اُنہوں نے بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کی پیروڈی کی۔

ویڈیو میں کنگنا رناوت کہتی ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے بھارت کو پوری دُنیا کے سامنے بُرا دِکھایا جارہا ہے اور تمام بڑے ممالک ہمارے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔

کنگنا رناوت نے کہا کہ بھارت میں کورونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی اموات کی لاشوں کو دُنیا کے مقبول ترین خبررساں ادارے بھاری قیمتوں میں فروخت کررہے ہیں۔

اُنہوں نے کہا کہ یہ ممالک پوری دُنیا کے سامنے ہمیں ایسے دِکھا رہے ہیں کہ جیسے بھارت کو تو طبی سہولیات کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں، جیسے ہم انسان نہیں بلکہ بندر ہیں۔

کنگنا رناوت کی اس ویڈیو پر کامیڈین سٹار علی گُل پیر نے اپنے منفرد اور مزاحیہ انداز میں پیروڈی کی جسے ناصرف پاکستانی صارفین نے خوب پسند کیا بلکہ خود کنگنا نے بھی اس ویڈیو پر ردعمل دیا۔

بالی ووڈ اداکارہ نے علی گُل پیر کی پیروڈی ویڈیو پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ’آپ ایک مزاحیہ انسان ہیں اور آخر کار آپ نے مجھے ہنسنے پر مجبور کردیا ہے۔‘

At least you are funny and made me laugh ???????? — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) May 1, 2021

اس کے ساتھ ہی کنگنا نے اپنے تبصرے میں قہقہے والے ایموجیز کا بھی اضافہ کیا۔

دوسری جانب علی گُل پیر نے کنگنا کے ردعمل کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ’ٹھیک ہے! ہم بہت ساری چیزوں پر اختلاف کرتے ہیں لیکن کم از کم ہم مل کر ہنس تو سکتے ہیں۔‘

Well we might disagree on many things but at least we can laugh together — Ali Gul Pir (@Aligulpir) May 1, 2021

واضح رہے کہ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں اس وائرس سے 2 لاکھ 15 ہزار 542 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 1 کروڑ 95 لاکھ 57 ہزار 457 مریض سامنے آ چکے ہیں۔