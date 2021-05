" کوئی ہمیں آکسیجن سلنڈر دے دو" بھارت  میں قائم نیوزی لینڈ کے ہائی کمیشن کی ٹوئٹر پر اپیل، ہنگامہ برپا ہوگیا

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں قائم نیوزی لینڈ کے ہائی کمیشن کی جانب سے ٹوئٹر پر آکسیجن سلنڈر کی فراہمی کی اپیل نے ہنگامہ برپا کردیا۔

نیوزی لینڈ کے ہائی کمیشن نے ٹوئٹر پر اپیل کی کہ انہیں ہنگامی طور پر آکسیجن سلنڈر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ایک این جی او کو بھی ٹیگ کیا۔ ہائی کمیشن کے اس ٹویٹ پر بھارت میں ہنگامہ برپا ہوگیا اور لوگوں نے اس کو بھارت پر تنقید قرار دینا شروع کردیا۔

بعد ازاں نیوزی لینڈ کے ہائی کمیشن نے اپنی پہلی ٹویٹ ڈیلیٹ کرکے ایک اور ٹویٹ کرکے کہا کہ ان کی ٹویٹ کا غلط مطلب لیا گیا ہے، انہیں واقعی آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک این جی او کے رضا کار آکسیجن سلنڈر لے کر ہائی کمیشن پہنچ گئے اور ٹوئٹر پر ہی حکام سے کہا کہ وہ گیٹ کھولیں اور قیمتی انسانی جان بروقت بچانے میں مدد کریں۔ ہائی کمیشن حکام نے دروازہ کھول کر آکسیجن سلنڈر وصول کیا۔

Please open the gates and save a soul on time. #SOSIYC pic.twitter.com/xQYSRSvk0N

We have reached New Zealand High Commission with oxygen cylinders.

Update- New Zealand high commission opened gates of the embassy and accepted cylinders.

Also, they thanked the #SOSIYC team for this quick relief as patient inside embassy was critically ill. pic.twitter.com/vu6TUhD1r8