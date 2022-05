یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس نے توہینِ رسالت  ﷺکے قوانین اپوزیشن کے خلاف استعمال کیے: فواد چوہدری

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما فواد چوہدری نے توہین رسالتﷺ کے قوانین کے تحت مقدمہ درج کرنے پر موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا ۔

اپنے ایک ٹویٹ میں فواد چوہدری نے کہا کہ غالباً پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی حکومت توہین رسالتﷺ کے قوانین کا اپوزیشن کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اس سے قبل پرائیویٹ فرقوں اور شدت پسندوں کی جانب سے ذاتی انتقام کی خاطر ان قوانین کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ آج وزیر قانون اور وزیر داخلہ نے فخر کے ساتھ ظالمانہ کارروائی کو اپنی فتح قرار دیا ہے۔انہوں نے اپنے ٹویٹ میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی ٹیگ کیا۔

خیال رہے کہ مسجد نبوی میں نعرے بازی کے معاملے پر پاکستان میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی سینئر قیادت سمیت 150 افراد کے خلاف توہین رسالت ﷺ کے قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔

Probably first time in the history of Pakistan Government is using Blasphemy laws against opposition earlier private sects and extremists weaponised these sections to avenge Personal vendetta but today Law min n interior min triumphantly claimed victimisation as success @amnesty