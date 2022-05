”خدا کا شکر ہے کہ آپ پیدا ہوئیں“ کوہلی کا انوشکا کے لیے محبت بھرا پیغام

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی کرکٹ ٹیم کےکپتان ویرات کوہلی نے اپنی اہلیہ اداکارہ انوشکا شرما کی سالگرہ پر محبت بھرا پیغام بھیجا ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ خدا کا شکر ہے کہ آپ پیدا ہوئیں۔میں نہیں جانتا کہ میں آپ کے بغیر کیا ہوں۔ان کا کہنا تھا کہ آپ صحیح معنوں میں ظاہری اور باطنی طور پر بہت خوبصورت ہیں۔ویرات کوہلی نے لکھا کہ ہمارے سب سے پیارے لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے۔

خیال رہے کہ ویرات کوہلی اور انوشکا شرما 2011 میں شادی کے بندھن میں بندھے تھے۔

Thank god you were born ❤️. I don’t know what I would do without you. You’re truly beautiful inside out ❤️. Had a great afternoon with the sweetest folks around ????@AnushkaSharma pic.twitter.com/JxGEnBtHXW