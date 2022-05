فواد عالم کا اپنے والد کے لیے خصوصی تحفہ کیا تھا؟

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)ٹیسٹ کرکٹر فواد عالم نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل(آئی سی سی) کی طرف سے دی جانے والی کیپ اپنے والد کو دے دی۔

اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی کیپ اپنے والد کو پہنا رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ ابو،آپ نے اڑنے کے لیے مجھے اپنے پر دئیےاور مجھے سکھایا کہ میں اپنے جذبے پر قائم رہوں۔فواد عالم نے مزید لکھا کہ آپ کا بہت شکریہ میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔

Abbu, you gave me your wings to fly and taught me how to stay true to my passion ???? Thank you for everything and I love you the most ♥️????????#RespectYourParents #ICCTeamOfTheYear ???? pic.twitter.com/o8uGwWYqbR