عمران خان کا بائیڈن انتظامیہ سے سوال

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سے سوال پوچھ لیا۔

اپنے ٹوئٹر پیغام میں عمران خان نے بائیڈن انتظامیہ سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں حکومت گرانے کی سازش کرکے 22 کروڑ عوام کے اوپر ایک جمہوری طریقہ کار سے منتخب وزیراعظم کو ہٹاکر کٹھ پتلی وزیراعظم کی حکومت مسلط کی گئی۔عمران خان نے کہا کہ کیا آپ نے پاکستان میں امریکا مخالف جذبات کو کم کیا یا بڑھاوا دیا؟

My question for the Biden Administration: By indulging in a regime change conspiracy to remove a democratically elected PM of a country of over 220 mn people to bring in a puppet PM, do you think you have lessened or increased anti-American sentiment in Pakistan?