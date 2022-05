لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے اپنی فیچر فلم جانان کے نام کےلیے تجویز مانگ لی ہے۔

اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ میری نئی فیچر فلم کے لیے کوئی نام تجویز کریں۔

خیال رہے کہ ریحام خان کی نئی آنے والی فیچر فلم جانان ہے،جو کہ خیبر پختونخوا کی ثقافت پر مبنی ہے۔

Suggest Film titles for my new feature film: