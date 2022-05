ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کے مشہور اداکار اجے دیوگن نے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر تمام مسلمانوں کو مبارک باد دی ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نےایک ویڈیو شئیر کی ہے۔جس کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ سب کو عید مبارک ہو۔اداکار نے مزید لکھا کہ میری دعا ہے کہ یہ عید آپ کے لیے امن،محبت،خوشی اور خوشحالی لائے۔

#EidMubarak to everyone!

May this Eid bring you peace, love, happiness & prosperity ❤️ pic.twitter.com/GlcquvdqWq