امریکا میں گرد کا طوفان، حادثات میں 6 افراد ہلاک

نیویارک (ویب ڈیسک) امریکی ریاست الی نوائے میں گرد کے طوفان کے باعث پیش آنے والے حادثات میں 6 افراد ہلاک ہوگئے، امریکی میڈیا کے مطابق گرد کے طوفان کے باعث انٹر سٹیٹ 55 پر حادثہ پیش آیا جس میں 80 سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔جیو نیوز کے مطابق الی نوائے پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے میں 30 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔

مقامی پولیس کے مطابق گرد کے طوفان کے باعث مرکزی شاہراہ پر 60 کاریں اور تقریباً 30 کمرشل گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔

Massive pileup on I-55 south of Springfield, Illinois has closed the interstate for nearly 30 miles. Blowing dust off freshly plowed fields led to very low visibility#ilwx

????: Nathan Cormier pic.twitter.com/im7QLE8BTp