ممبئی (ویب ڈیسک) انڈین پریمیئر لیگ( آئی پی ایل) میں لکھنؤ سپر جائنٹس کے مینٹور گوتم گمبھیر اور افغان فاسٹ بولر نوین الحق کی رائل چیلنجرز بنگلور کے کھلاڑی ویرات کوہلی سے شدید تلخ کلامی ہوگئی، ساتھی کھلاڑیوں کو بیچ بچاؤ کروانا پڑا۔

گزشتہ روز آئی پی ایل میں لکھنؤ سپر جائنٹس اور رائل چیلنجرز بنگلور کی ٹیمیں آپس میں مدمقابل آئیں۔ رائل چیلنجرز بنگلور نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں پر 126 رنز بنائے،جواب میں لکھنؤ سپر جائنٹس کی ٹیم 108 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔جیو نیوز کے مطابق ہدف کے تعاقب میں جب لکھنؤ سپر جائنٹس بیٹنگ کر رہی تھی اس وقت لکھنؤ کے بیٹر نوین الحق اور بنگلور کے فلیڈر ویرات کوہلی کے درمیان لفظی جنگ شروع ہوئی، تاہم امپائر اور ساتھی بیٹر بیچ میں آگئے۔

