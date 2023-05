ثنا میر کی فخرزمان کی شاندار پرفارمنس سے متعلق گفتگو پر بابر اعظم کے مداح سیخ پا ہوگئے

لاہور (ویب ڈیسک) نیوزی لینڈ کیخلاف دوسرے ون ڈے میچ میں فخر زمان کی میچ وننگ پرفارمنس کو سراہنے والی پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر پر بابر اعظم کے مداح شدید تنقید کر رہے ہیں۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق ثنا میر کی یہ ویڈیو وائرل ہوگئی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ’ہم آف ائیر بھی یہ بات کر رہے تھے کہ فخر زمان ہمیشہ ٹیم کیلئے رنز کرتے ہیں، اگر وہ سنچری سکور کرتے ہیں تو ان کا سٹرائیک ریٹ 100 نہیں بلکہ 125 کا ہوتا ہے جو 350 کے قریب کا ہدف حاصل کرنے میں کافی اہم ہوتا ہے۔‘انہوں نے مزید کہا کہ ’یہی وجہ ہے کہ وہ (فخر) اس ٹیم کیلئے کافی اہمیت رکھتے ہیں، کیوں کہ جہاں ہمارے پاس پہلے ہی ٹیم میں ایسے کھلاڑی ہیں جو run a ball کھیلتے ہیں لہٰذا 300 سے زائد کا ہدف حاصل کرنے میں فخر کا کردار کافی اہم ہوجاتا ہے۔‘

پنڈی میں دوسرے ون ڈے میچ میں فخر زمان نے شاندار سنچری سکور کی جس کی بدولت پاکستان کو 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل ہوئی۔ فخر زمان کی اس کارکرگی پر تجزیہ کرتے ہوئے ثنا میر نے کہا کہ فخر زمان ہمیشہ ٹیم کیلئے رنز کرتے ہیں۔ثنا میر نے اپنے تجزیے میں کسی کا نام نہیں لیا تاہم بابر اعظم کے فینز چراغ پا ہوگئے اور اپنے طور پر ہی یہ سوچ لیا کہ ثنا کا اشارہ بابر اعظم کی طرف تھا۔

There is something wrong with this video. pic.twitter.com/BjSFqeEQqP