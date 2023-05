کراچی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) نہ سکول، نہ ہسپتال،عملاً بدعنوانی ، نسلیں قیمت ادا کریں گی ۔ سابق وزیراعظم وپیپلزپارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی اور میر مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو نے سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔

"جیو نیوز " کے مطابق ٹوئٹر پر جاری بیان میں فاطمہ بھٹو نے کہا "میں نےفروری میں سجاول کے گھوسٹ سکول کی پوسٹ کی تھی،یہ گھوسٹ سکول سندھ حکومت کی بدعنوانی کی بدولت خالی تھاسکول میں جھاڑیاں اُگ رہی تھیں اور اب بھی یہی حال ہے، ایک اہلکار میری پوسٹ کےبعد ملنےآیا تھا لیکن سکول کا وہی حال ہے، میرےلکھنے کے بعد کچھ بھی نہیں کیا گیا"۔

An update: it’s still empty and still a ghost school two months later even though an official came to visit after @BhuttoZulfikar and I wrote about it. Nothing has been done. What teachers are registered as working here? They’re taking govt salaries. We should know their names. pic.twitter.com/RJlzdQ7UyD