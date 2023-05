عثما ن خالد بٹ کے والد کے انتقال کا تعزیتی پیغام کس نے بھیجا؟

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی معروف اداکار عثمان خالد بٹ نے سوشل میڈیا پر والد کی وفات پر موصول ہونے والےایک طویل تعزیتی پیغام شیئر کیا ہے، جس سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر اکاؤنٹ پر جاتے ہوئے عثمان خالد بٹ نے ایک ٹوئٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ "اُن کے والد کی وفات پر اُنہیں ایک طویل، 3 پیراگراف پر مشتمل تعزیتی پیغام موصول ہوا تھا"۔

One of the most unintentionally hilarious things that happened in the aftermath of Abbu’s passing was that I got a three-paragraph condolence message I am 99.9% sure was written by ChatGPT.

عثمان خالد بٹ کا اپنے اس ٹوئٹ میں مزید کہنا ہے کہ" ابو کے انتقال کے بعد ہونے والی سب سے غیر متوقع مزاحیہ چیزوں میں سے ایک یہ تھی کہ "مجھے3 پیراگراف پر مشتمل ایک تعزیتی پیغام ملا جس کا مجھے 99.9 فیصد یقین ہے کہ یہ "چاٹ جی پی ٹی "سے لکھوایا گیا پیغام تھا"۔

عثمان خالد بٹ نے اپنے ٹوئٹ میں یہ نہیں بتایا کہ "اُنہیں یہ طویل پیغام کس نے بھیجا تھا"۔

واضح رہے کہ گزشتہ ماہ کے وسط میں اداکار عثمان خالد بٹ کے والد انتقال کر گئے تھے۔عثمان خالد بٹ نے اس افسوسناک خبر کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا تھا۔

Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un.

Our beloved father, Dr. Khalid Said Butt, passed away peacefully on the night of the 13th. As per his wishes, his Namaz-e-Janaza (funeral prayers) will be held at 2:30 pm on Friday at Khalid Masjid, Cavalry Ground Extension, Lahore. pic.twitter.com/fabOAwiteu