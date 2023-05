ریاض ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) لیونل میسی اپنی فیملی کے ہمراہ کس ملک میں چھٹیاں گزار رہے ہیں ؟ یہ ٹوئیٹر پر انہوں نے خود بتایا اور تصاویر بھی شیئر کیں ۔ ارجنٹائن کو فیفا ورلڈکپ جتوانے والے میسی اپنے اہلخانہ کے ہمراہ چھٹیاں منانے سعودی عرب میں ہیں ۔ان کا یہ دورہ سعودی عرب کے وژن 2030 کا حصہ ہے۔

I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences.

We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality. ????????#WelcomeMessi pic.twitter.com/QQGdnAqQ08