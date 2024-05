مصنف:محمد اسلم مغل

تزئین و ترتیب: محمد سعید جاوید

قسط:89

کئی برس بعد جب میں غیر ممالک میں اپنی ذمہ داریاں مکمل کرکے 2000 ء میں واپس آیا تو مجھے یہ جان کر بے حد مسرت ہوئی کہ میرے اس دور کی بنائی ہوئی حکمت عملی ابھی تک، کچھ ترامیم کے ساتھ نافذ تھی۔ پھر اِس پالیسی کو نئے تیار شدہ سٹرکچر پلان کے تحت نافذ کرنا شروع کر دیا۔جنوب مغربی لاہور کی بڑی بڑی سڑکوں کا right of way جو کہ ہم نے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں کی پلاننگ میں مفت میں حاصل کر لیے موجودہ بڑی بڑی سڑکیں اسی پالیسی کی مرہون منت ہیں۔ اِس طر ح سڑکوں کی زمین جو کہ اربوں روپے میں بنتی تھی ہم نے مفت حاصل کر لی۔یہ کام اس لیے بھی آسان ہوا کہ ایل ڈی اے کے منشور کے مطابق پلاننگ اور ڈیویلپمنٹ دونوں شعبہ جات اس کے ماتحت ہی تھے۔ اس کی وجہ سے ہی ہم نے پورے اعتماد کے ساتھ سٹرکچر پلان کو نافذ کیا۔ میں اس منصوبے کو تیار کرنے کا سہرا اپنے سر باندھ لوں تو غلط نہ ہو گا۔ اس منصوبے میں حسب ضرورت ترمیم کی گنجائش تھی۔ اس کی تشریح بھی آسان تھی اور یہ عامتہ الناس کیلئے قابل قبول بھی تھا۔ مستقبل میں شہرلاہور میں منصوبہ بندی کے تحت بسائی جانے والی زیادہ تر بستیاں اور سوسائٹیاں ان ہی سفارشات کی بنیاد پر بنائی گئیں۔ یہ بات میرے لیے انتہائی مسرت اور اطمینان کا باعث تھی۔

جنوری 1981 میں امی جی کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی انھوں نے اپنے کاندھے میں شدید درد کی شکایت کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے ان سے کہا کہ وہ لاہور آجائیں تاکہ اس شکایت کی تفصیلی تحقیقات کی جا سکے۔ پہلے تو انھوں نے اس کی مزاحمت کی مگر آخر کار تیار ہوگئیں۔ میرے ایل ڈی اے میں ہونے کی وجہ سے اچھے ڈاکٹروں سے تعلقات تھے لہٰذا اپنے رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے میں سروسز ہسپتال کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنانے میں کامیاب ہو گیا جنہوں نے ماں جی کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس دوران ہسپتال والوں نے ان کے ٹیسٹ کرنے کیلئے خصوصی انتظامات کئے۔ جو ایک دن میں مکمل ہوگئے۔ اسی شام ان ٹیسٹوں کی روشنی میں ڈاکٹروں نے ایک وحشت ناک اطلاع دی کہ ان کو ہڈیوں کا سرطان ہو چکا ہے اور وہ بھی اب بہت آگے کے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا تھا۔ سب ڈاکٹروں کی مشترکہ رائے تھی کہ اس مرحلے پر ان کی کیمو تھراپی نہ کی جائے کیوں کہ وہ شاید اسے برداشت نہ کر پائیں۔ انھوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ان کی بقیہ زندگی کو پر سکون رکھنے کی خاطر اُنھیں درد سے نجات کی دوائیں دیتے رہیں۔

میرا بھائی ڈاکٹر افضل ان کے ساتھ ہی ڈسکہ سے آیا تھا لہٰذا باہمی مشورے سے یہ طے پایا کہ ان کو واپس گھر لے جایا جائے جہاں ایک طرف تو ڈاکٹر افضل مسلسل ان کی دیکھ بھال کر سکے گا دوسرا خاندان کے بچوں اور پوتے پوتیوں میں ان کا دل لگا رہے گا۔ مجھے روزمرہ کی بنیاد پر ڈسکہ سے کچھ اچھی خبریں نہیں مل رہی تھیں۔ پھر ایک دن میرے بڑے بھائی یوسف مغل کا فون آیا کہ امی جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اس لیے آپ فوراً پہنچ جائیں۔ میں اسی وقت ڈسکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ رات کو ہم سب9 کے 9بھائی ان کے بستر کے ارد گرد کھڑے ان کیلئے دعائیں کر رہے تھے۔ اگلے دن 10 فروری کو اعلیٰ صبح رب تعالیٰ نے ان کو حتمی منزل کی طرف بلا لیا۔ انھوں نے اپنی سار ی زندگی اپنے بچوں کی پرورش اور خاندان کے آرام اور سکون کی خاطر قربان کر دی تھی۔ ہمارے لیے یہ ایک بہت المناک سانحہ تھا۔ لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو دنیا میں بھیجنا ہے اور کسے واپس بلانا ہے۔ میرا بھائی ڈاکٹر افضل ان کے پہلو میں کھڑا تھا لیکن وہ کچھ بھی تو نہ کر سکا۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ یوں ہر وقت پیار محبت بانٹنے والی، بچوں اور خاندان کی خاطر قربانیاں دینے والی اور غریبوں کی مدد کرنے والی عظیم خاتون، میری ماں جی کی زندگی کا باب اختتام کو پہنچا۔ میاں جی پچھلے 3 برس سے کینسر کی جنگ لڑ رہے تھے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ماں جی ان سے پہلے رخصت ہو جائیں گی۔(جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے (جملہ حقوق محفوط ہیں)ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔