آسیہ کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ (2)

یہ رسول کریمؐ کے متبرک نام کی توہین کرنے کی دل آزار اور مبنی برعناد شرارتوں کو روکنے کے لئے مقتدر حلقوں کی ایک اور کوشش تھی۔ یہ پابندی اس وقت اٹھا لی گئی جب فیس بک انتظامیہ نے متذکرہ صفحہ تک رسائی ممنوع کر دی۔ جون 2010ء میں تقریباً 17ویب سائٹوں کو اس بناء پر بند کیا گیا کہ ان پر ایسا مواد موجود تھا جو مسلم امہ کی دل آزاری کا باعث اور توہین آمیز تھا۔ اس وقت سے مقتدر ادارے ان ویب سائٹوں پر موجود مواد کی نگرانی کر رہے ہیں جن میں گوگل ،yahoo، یوٹیوب، ایمزون ،MSN، ہاٹ میل اور بنگ Bingاور عوامی رابطے کی ویب سائٹس شامل ہیں جوکہ بین الاقوامی سطح پر مستعمل ہیں اور عوام پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔

12۔جیسا کہ اوپر بیان کیاگیا کسی کو بھی حضرت محمدﷺ کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی جرم کو سزا کے بغیر چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے بعض اوقات کچھ مذموم مقاصد کے حصول کے لئے قانون کو انفرادی طور پر غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے توہین رسالتؐ کا جھوٹا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ حقائق کے مطابق 1990ء سے تقریباً62افراد توہین رسالتؐ کے الزام کی بناء پر قانون کے مطابق اپنے مقدمے کی سماعت سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں۔ یہاں تک کہ نامور شخصیات جنہوں نے اس امر کا اعادہ کیا کہ توہین رسالتؐ کا قانون چند افراد کے ہاتھوں غلط استعمال ہو رہا ہے بھی خطرناک نتائج کا سامنا کر چکی ہیں۔ اس قانون کے غلط استعمال کی ایک حالیہ مثال مشعال خان کا قتل ہے جو مردان کی عبدالوالی خان یونیورسٹی کا طالب علم تھا جس کو اپریل 2017ء میں یونیورسٹی کے احاطے میں ایک مشتعل ہجوم نے صرف اس الزام پر قتل کر دیا کہ اس نے کوئی توہین آمیز مواد آن لائن پوسٹ کیا ہے۔

13۔ یہاں ایوب مسیح کے مقدمے کا حوالہ دیا جانا بھی مناسب ہے جس پر توہین کا الزام اس کے ہمسائے محمد اکرم نے لگایا تھا۔ مبینہ وقوعہ 14اکتوبر 1996ء کو پیش یا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا لیکن گرفتاری کے باوجود علاقے کے عیسائیوں کے گھر جلا دیئے گئے اور تمام عیسائی آبادی جو چودہ گھرانوں پر مشتمل تھی کو گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ملزم ایوب کو سیشن کورٹ کے احاطے میں گولی مار کر زخمی کیا گیا اور بعد ازاں جیل میں اس پر دوبارہ حملہ کیا گیا مقدمے کی سماعت ختم ہونے پر ایوب کو مجرم قرار دے کر موت کی سزا سنائی گئی، عدالتِ عالیہ نے سزا کی توثیق کی تاہم عدالت ہذا میں اپیل کی سماعت کے دوران یہ واضح ہوا کہ در اصل شکایت کنندہ اس پلاٹ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا جس پر ایوب اور اس کا والد رہائش پذیر تھے اور یوں ایوب کو مذکورہ مقدمے میں پھنسا کر وہ اس کے سات مرلے کے پلاٹ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا مذکورہ اپیل عدالت ہذا نے منظور کر لی تھی اور سزا کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔

14۔ اس مقام پر، یہ اعادہ کرنا لازم ہے کہ مذہب اسلام قرآن الکریم کی تعلیمات کے مطابق دیگر کئی اچھے اوصاف کے علاوہ بنی نوع انسان کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک روا رکھتے ہوئے آپس میں امن وآ شتی سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ راہنمائی کے اصولوں کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے جس کے ذریعے ہمیں علم کی دولت سے نوازا گیا جو حتمی کتاب ہے اس میں کسی طور ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم اللہ کے احکامات کا مخزن ہے جو زندگی گزارنے کے رہنما اصول مہیا کرتا ہے اور ہمیں نظریہ برداشت کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ جب تک کوئی آئین میں مروجہ شفاف طریقہ سماعت کے بعد گنہگار ثابت نہیں ہو جاتا ہر شخص کو، بلا امتیاز ذات پات، مذہب و نسل کے، معصوم اور بے گناہ تصور کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ:

اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کونا حق (قتل کرے گا) یعنی (بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں پھر اس کے بعد بھی ان سے بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں (آیت 5:32))

مزید براں، یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے کسی بھی فرد کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے اور خود سے سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ توہین رسالتؐ وغیرہ کے ملزم کو بھی مجاز عدالت کے روبرو اپنا دفاع کرنے کا جائز موقع دیا جانا چاہئے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں اور مذموم مقاصد کے حصول کے لئے جھوٹے الزام لگانے کا تدارک ہو سکے۔

15 ۔ یہ امر ہمارے لئے باعث فخر ہے اور اطمینان ہے کہ ہم تحریری آئین اور قوانین کے تابع ہیں۔ آئین میں آرٹیکل 4 کے تحت قرار دیا گیا ہے کہ ’’ہر شخص کو قانون کا تحفظ حاصل ہے اور ہر شہری کے ساتھ بمطابق قانون سلوک کیا جانا اسکا نا گزیر حق ہے چاہے وہ پاکستان میں کہیں بھی موجود ہو چاہے وقتی طور پر ہی‘‘ بطور خاص۔

الف) کوئی ایسا فعل جو کسی شخص کی زندگی، آزادی، جسم، ساکھ یا جائیداد کے لئے نقصان دہ ہو قانون کے مطابق عمل میں لایا جائے گا۔

ب) کسی بھی شخص کو کوئی ایسا عمل کرنے سے نہیں روکا جائے گا جو قانون کے مطابق ہو اور نہ ہی کسی شخص کو ایسا کام کرنے پر مجبور کیا جائے گا جس کا کیا جانا قانون کے مطابق ممنوع ہو۔‘‘

آئین کے آرٹیکل 37 کے تحت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کو سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ اسی طرح آئین کے آرٹیکل 175 (2) کے مطابق کسی بھی عدالت کا اختیار سماعت قانون کے تحت آئین میں مہیا کردہ حدود تک محدود ہوگا‘‘ مجموعہ ضابطہ فوجداری مجریہ 1898ء کی دفعہ 28 قرار دیتی ہے کہ ضابطے کی دیگر دفعات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے تحت کسی جرم کی سماعت یا تو

الف) عدالت عالیہ کرے گی یا

ب) سیشن عدالت کرے گی یا

ج) کوئی دیگر عدالت جس کے تحت مذکورہ جرم جدول دوئم کے کالم 8 میں سماعت کیا جانا مقصود ہو کرے گی۔ پس آئین اور قانون میں مروجہ احکامات کے تحت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ ملک میں ’’توہین رسالتؐ‘‘ کا کوئی وقوعہ رو پذیر نہ ہو۔ ایسے کسی جرم کے ارتکاب کی صورت میں صرف ریاست کو اختیار ہے کہ وہ قانون کی مشینری کو حرکت میں لائے اور ملزم کو با اختیار عدالت کے سامنے پیش کر کے اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے۔

یہ افراد یا گروہ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خود فیصل کریں کہ کوئی جرم دفعہ 295-C ت پ کے تحت سرزد کیا گیا ہے کہ نہیں۔ کیونکہ جیسا پہلے بیان کیا گیا یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ مقدمے کی مکمل سماعت اور مصدقہ شہادتوں کو پرکھنے کے بعد اس قسم کا فیصلہ کرے۔ کوئی اور متوازی اتھارٹی کسی بھی قسم کے حالات میں کسی فرد یا گروہ کو نہیں دی جا سکتی۔ اسی وجہ سے عدالت ہذا نے قرار دیا ہے کہ ’’توہین کا ارتکاب انتہائی نا زیبا اور غیر اخلاقی عمل ہے اور عدم برداشت کو جنم دیتا ہے لیکن دوسری طرف، قابل سزا قرار دینے سے پہلے توہین کے ارتکاب کے متعلق ایک جھوٹے الزام کو بھی پوری طرح سے پرکھا جانا ضروری ہے۔ اگر ہمارا مذہب اسلام توہین کے مرتکب شخص کے لئے سخت سزا تجویز کرتا ہے تو اسلام اس شخص کے خلاف بھی اتنا ہی سخت ہے جو جرم کے ارتکاب کے متعلق جھوٹا الزام لگائے۔ لہٰذا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی معصوم شخص کو جھوٹے الزام کی بنا پر تفتیش اور سماعت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔‘‘ (بحوالہ: ملک محمد ممتاز قادری بنام ریاست) (PLD 2016SC17)

16۔ اس پس منظر میں اب ہم زیر نظر مقدمے کے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں۔ زیر نظر مقدمے کی ابتداء ایف آئی آر نمبر 326 مورخہ 19-6-2009 کو زیر دفعہ 295-C تعزیرات پاکستان کے تحت درج شدہ پولیس اسٹیشن ننکانہ صاحب میں ہوئی جو کہ قاری محمد سلام (PE-1) کے ایماء پر درج کیا گیا جس نے بیان کیا کہ مورخہ 14-6-2009 کو اپیل گزار، مسماۃ آسیہ بی بی جو گاؤں کے عیسائی طبقے سے تعلق رکھتی ہے دیگر مسلمان خواتین جن میں معافیہ بی بی (PW-2) سماء بی بی (PW-3) اور یاسمین بی بی، متروک گواہ (Given Up PW) کے ساتھ فالسے کے کھیت (جو محمد ادریس (CW-1) کی ملکیت ہے) سے فالسے جمع کر رہی تھیں جہاں پر اپیل گزار نے نبی کریم حضرت محمدؐ کے متعلق توہین آمیز الفاظ استعمال کئے۔ مذکورہ گواہان استغاثہ نے وقوعہ کے متعلق شکایت گزار قاری محمد سلام کو مطلع کیا جس نے مورخہ 19-6-2009 کو اپیل گزار کو ایک عوامی اجتماع میں طلب کیا اور وقوعہ کے متعلق معلومات حاصل کیں جہاں پر اپیل گزار نے اپنے جرم کا اقرار کیا اس کے بعد قاری محمد سلام نے پولیس کے پاس ایک درخواست دائر کی جس کی بناء پر مذکورہ ایف آئی آر کا اندراج ہوا۔

17۔ کارروائی کو آگے بڑھانے سے قبل یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ مبینہ وقوعہ چونکہ مکروہ جرم کے زمرے میں آتا ہے اور اس میں مذہبی جذبات کا عمل دخل ہے اس لئے اس واقعہ نے میڈیا (الیکٹرانک اور پرنٹ) کو متوجہ کیا اور عوام الناس میں اس واقعے سے متعلق انتہائی غم و غصہ پایا جاتا تھا۔

18 ۔ تفتیش کے لئے اپیل گزار کو گرفتار کر کے پولیس کی جانب سے اس کا چالان پیش کیا گیا اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ننکانہ صاحب نے دفعہ 295-C تعزیرات پاکستان کے تحت کارروائی کا آغاز کیا۔

19 ۔ دوران سماعت استغاثہ نے تقریباً سات سات گواہان پیش کئے جس میں قاری محمد سلام شکایت گزار (PW-1) وقوعہ کے دو چشم دید گواہان یعنی معافیہ بی بی (PW-2) اور سماء بی بی (PW-3) ایک گواہ جس کے روبرو ماورائے عدالت اقبال جرم کیا گیا محمد افضل (PW-4) اور تین پولیس کے گواہان (PW-5 to PW-7) شامل ہیں۔ جب کہ استغاثہ کے گواہان یاسمین بی بی اور مختار احمد منحرف ہو گئے۔ اس کے بعد استغاثہ کی گواہی بند کر دی گئی۔ تاہم محمد ادریس جو کہ کھیتوں کا مالک تھا کو بطور عدالتی گواہ (CW-1) پرکھا گیا۔

20 ۔اپیل گزار نے اپنا بیان دفعہ 342 ضابطہ فوجداری کے تحت ریکارڈ کروایا جس میں اس نے بالترتیب اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کو رد کیا۔ مزید برآں اس نے بھی یہی بیان دیا کہ اسے اس مقدمے میں چشم دید گواہان نے بد نیتی سے پھنسایا ہے کیونکہ ان کے مابین میں پانی کے پلانے پر جھگڑا ہوا تھا جس کی بناء پر فریقین کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا اور معاملہ یہاں تک پہنچا لیکن نہ تو اپیل گزار دفعہ (2) 340 ضابطہ فوجداری کے تحت بر حلف اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لئے پیش ہوئی اور نہ ہی اس نے اپنے دفاع میں کوئی شہادت پیش کی۔

21۔ سماعت کے اختتام پر عدالت ابتدائی نے فیصلہ مورخہ 8-11-2010 کے تحت اپیل گزار کو زیر دفعہ 295-C مجرم قرار دیا اور موت کی سزا بمعہ ایک لاکھ روپے جرمانہ سنائی گئی۔ جرمانے کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں مجرم کو چھ ماہ قید مزید بھگتنا تھی۔ سزائے موت ریفرنس حوالہ نمبر 614/2010 (جس کو غلطی سے قتل کا ریفرنس تحریر کیا گیا) زیر دفعہ 374 ضابطہ فوجداری عدالت سماعت کی جانب سے برائے توثیق سزائے موت عدالت عالیہ کو بھیجا گیا۔ جبکہ اپیل گزارنے اپنی سزا کو فوجداری اپیل نمبری 2509/2010 کے تحت چیلنج کیا۔

22۔مجوزہ عدالت عالیہ نے اپیل کی سماعت کرنے اور ریفرنس کا جائزہ لینے کے بعد اپیل گزار کی اپیل خارج کر دی اور ریفرنس کا جواب مثبت میں دیا جس کے نتیجے میں درخواست گزار مسمات آسیہ بی بی کی سزائے موت کی توثیق ہو گئی۔ مذکورہ فیصلے کے خلاف اپیل گزارنے عدالت ہذا کی اجازت سے زیر نظر اپیل دائر کی جس میں مورخہ 22-07-2015 کو اجازت دی گئی تاکہ ریکارڈ پر موجود مواد اور شہادت کا جائزہ لیا جا سکے۔

23۔ اس دوران شکایت گزار کے وکیل کی جانب سے بیان کیا گیا کہ زیر نظر اپیل گیارہ روز کی تاخیر کے بعد داخل کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ صرف اسی وجہ پر خارج کی جانی چاہیے۔ یہاں یہ بیان کیا جانا ضروری ہ ے کہ جب درخواست برائے اجازت اپیل داخل کی گئی، درخواست گزار جیل کے اندرموت کی کوٹھری میں قید تھی۔ موجودہ مقدمے میں چونکہ اپیل گزار کو موت کی سزا سنائی گئی ہے، لہٰذا ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ موجودہ شہادتوں کا بھرپور طور پر جائزہ لیا جائے تاکہ اس کے خلاف دی گئی سزا اور اس کی وجوہات کی درستی کو جانچا جا سکے۔ مزید یہ کہ کیونکہ معاملے میں ایک خاتون کی زندگی اور موت کا سوال ہے اس لئے اپیل کو صرف قانون کی مو شگافیوں کی بناء پر فارغ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اپیل کی دائری میں ہونے والی تاخیر سے صرفِ نظر کیا جاتا ہے۔

24۔اپیل گزار کا موقف یہ ہے کہ وقوعہ کے دن اپیل گزار اور دونوں چشم دید گواہان مسماۃ معافیہ (PW-2) اور سماء بی بی (PW-3)کے درمیان کھیت میں جو محمد ادریس کی ملکیت ہے پانی پلانے پر جو کہ اپیل گزار دے رہی تھی کے معاملے پر جھگڑا ہوا تھا اپیل گزار کی پانی پلانے کی درخواست اس بناء پر رد کر دی گئی تھی کہ وہ ایک عیسائی خاتون ہے اور وہ اس کے ہاتھ سے کبھی پانی نہیں پی سکتیں۔ اس معاملے پر فریقین کے مابین بحث و تکرار اور سخت لفظوں کا تبادلہ ہوا اور جھگڑے کے نتیجے میں ان خواتین نے شکایت گزار قاری محمدسلام کے ساتھ مل کر معاملے کو غلط رنگ دیا اور اپیل گزار کو اس جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا۔ مزید برآں مبینہ ماورائے عدالت اقبال جرم بھی آزادانہ نہ تھا بلکہ زبردستی اور دباؤ کے تحت حاصل کیا گیا تھا کیونکہ شکایت گزار نے اپیل گزار کو زبردستی عوامی مجمع کے سامنے کھڑا کیا جو کہ اسے مارنے کے درپے تھے۔ لہٰذا اس اقبالی بیان کی بناء پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ مزید یہ کہ ایف آئی آر کی دائری میں پانچ دن کی تاخیر کی گئی جو کہ شدید شک کو ہوا دیتی ہے اور گواہان کی ساکھ پر شبہ کا سوال اٹھاتی ہے بلکہ درحقیقت سوچ بچار کے بعد گواہان کی جانب سے ایک جھوٹی کہانی گھڑی گئی اور پولیس کو اطلاع دی گئی۔ مزید یہ کہ پولیس کو دی گئی شکایت ایک وکیل نے تحریر کی۔اپیل گزار نے اپنے دفعہ 342ضابطہ فوجداری کے تحت دیئے گئے بیان میں نبی کریمﷺ اور قرآن کریم کے بارے میں مکمل تعظیم کا اظہار کیا اور اس نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ تفتیشی افسر کے سامنے بائبل پر حلف اٹھانے کو تیار ہے تاکہ اپنی معصومیت ثابت کر سکے لیکن تفتیشی افسر نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لہٰذا

بے گناہ ہونے کی وجہ سے اپیل گزار کو بری کیا جانا چاہئے۔ مزید یہ کہ ایف آئی آر کے اندراج کے لئے وفاقی اور صوبائی حکومت سے پیشگی اجازت نہیں لی گئی۔

25۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم متعلقہ حکومت سے اجازت کے بغیر شروع کی گئی کارروائی کی قانونی حیثیت کو پرکھیں گے۔ اس ضمن میں یہ اہم ہے کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 196کے تحت کوئی بھی عدالت دفعہ 295-A تعزیرات پاکستان کے تحت سرزد کردہ جرائم کی سماعت کا آغاز نہیں کرسکتی جب تک کہ اس ضمن میں شکایت وفاقی اور صوبائی حکومت کی کسی مجاز اتھارٹی یا کسی افسر جس کو اس ضمن میں، مذکورہ حکومتوں کی جانب سے اختیار دیا گیا ہو، نے دائر کی ہو۔ لیکن ایسی کوئی ضرورت مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295-C کے تحت سرزد کردہ جرم ے خلاف کارروائی کے آغاز کے لئے نہیں ہے۔ مزید یہ کہ درخواست گزار کے وکیل نے اس بات پر زور دیا کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 156-A کے تحت جب دفعہ 295-C ت پ کے جرم کا ارتکاب ہو تو سپرنٹنڈنٹ پولیس سے کم درجے کا افسر مقدمے میں تفتیش کرنے کا مجاز نہیں۔ موجودہ معاملے میں چونکہ یہ ظاہر ہے کہ معاملے کی تحقیق و تفتیش محمد ارشد، سب انسپکٹر(PW-7) کو سونپی گئی جس نے دفعہ 161ضابطہ فوجداری کے تحت گواہان کے بیان ریکارڈ کئے، نقشہ موقع تیار کیا اور ملزمہ کو گرفتار کیا۔ لہٰذا دفعہ 156-A ضابطہ فوجداری میں مروجہ طریقے کی خلاف ورزری کی گئی۔ یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ ابتدا میں تفتیش سب انسپکٹر کے سُپرد کی گئی تھی لیکن بعد ازاں مراسلہ مورخہ 26-06-2009 کے تحت تحقیق محمد امین بخاری، ایس پی انوسٹی گیشن کے سپرد کردی گئی، جنہوں نے اس کو مکمل کیا۔لہٰذا مذکورہ نقص کی تصحیح ہوگئی۔

26۔ مسول الیہان کی جانب سے اس امر کا اعادہ کیا گیا کہ اپیل گزارنے انتہائی کریہہ جرم سرزد کیا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے ہیں، لہذا وہ اس عدالت سے کسی قسم کی نرمی کی مستحق نہیں۔ ایف آئی آر کی دائری میں پانچ روز کی تاخیر سے متعلق جو وضاحت عدالت کو دی گئی اس کے مطابق یہ تاخیر معاملے کی نزاکت اور اہمیت کی وجہ سے تھی۔ چونکہ لگائے گئے الزامات انتہائی سنجیدہ نوعیت کے تھے جن کے بارے میں شکایات گزار نے پہلے خود تصدیق کی اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد اور معاملے کو پولیس کے سپرد کیا۔ دونوں چشم دید گواہان جن کی موجودگی میں اپیل گزار کی جانب سے توہین آمیز بیان دیا گیا کو مقدمے کے اہم اور فیصلہ کن امور پر دوبارہ جرح نہیں کیا گیا۔ لہٰذا ابتدائی سماعت کی عدالت نے اپیل گزار کو صحیح معنوں میں مجرم ٹھہرا کر سزا کا مستوجب قرار دیا ہے۔

27۔ اپیل گزار کے فاضل وکلاء ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل اور شکایت گزار کے فاضل وکیل کو سنا کیا اور ان کی معاونت سے موجودہ ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا۔

28۔ استغاثہ کا مقدمہ مکمل طور پر دو خواتین مسماۃ معافیہ بی بی (PW2) اور اسماء بی بی (PW3) اور اپیل گزار کے ماورائے عدالت اقبال جرم کے گرد گھومتا ہے۔ مذکورہ (استغاثہ کی گواہان) نے بیان دیا کہ اپیل گزار نے دیگر مسلم خواتین کی موجودگی میں نبی کریمؐ کی ذات اقدس کے متعلق توہین آمیز الفاظ بولے۔ یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ بلا شبہ FIR کے مندرجات اور گواہان کے بیانات سے ظاہر ہے کہ جب توہین آمیز الفاظ ادا کئے گئے وہاں 25 سے 36 خواتین موجود تھیں جبکہ سوائے معافیہ بی بی (PW2) اور آسماء بی بی (PW3) کسی نے معاملے کی اطلاع نہ دی۔ اس امر کا بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ مذکورہ خواتین استغاثہ کے موقف کی تائید کے لئے عدالت میں بھی پیش نہیں ہوئیں۔ دیگر خواتین میں سے ایک یاسمین بی بی (متروک گواہ استغاثہ) جو کہ ابتداء میں گواہان کی فہرست میں شامل تھی لیکن گواہی کے لئے کٹہرے میں نہیں بلائی گئی اور بالآخر اس کی گواہی کو ترک کر دیا گیا۔ یہ سب استغاثہ کی کہانی میں شک کو جنم دیتا ہے تاہم اہم گواہان کے بیانات کا تفصیلی جائزہ لیا جانا ضروری ہے تاکہ حتمی طور پر کسی حتمی اور مبنی بر انصاف نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ جبکہ اپیل گزار کے زیر دفعہ 342 ضابطہ فوجداری دیئے گئے بیان کی رو سے یہ عیاں ہے کہ اس نے اپنے اوپر عائد الزامات کی تردید درج ذیل الفاظ میں کی۔

’’میں ایک شادی شدہ خاتون اور دو بچوں کی ماں ہوں میرا خاوند ایک غریب مزدور ہے محمد ادریس کے کھیتوں میں دیگر کئی خواتین کے ہمراہ روزانہ کی اجرت کے عوض فالسے چننے جایا کرتی تھی مبینہ وقوعہ کے روز میں دیگر کئی خواتین کے ہمراہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی مسماۃ معافیہ اور مسماۃ اسماء بی بی (گواہان استغاثہ) کے ساتھ پانی بھر کے لانے پہ جھگڑا ہو گیا جو میں نے ان کو پیش کرنا چاہا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا چونکہ میں عیسائی ہوں اس لئے وہ کبھی بھی میرے ہاتھ سے پانی نہیں پیئے گی اس بات پر میرے اور استغاثہ کی

گواہان خواتین کے درمیان جھگڑا ہوا اور کچھ سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد استغاثہ کی گواہان قاری سلام/شکایت گزار تک اُس کی بیوی کے ذریعے پہنچی جو اُن دونوں خواتین کو قرآن پڑھاتی تھی، اِن استغاثہ کے گواہان نے قاری سلام سے مل کر سازش کے تحت میرے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ گھڑا۔مَیں نے پولیس کو کہا کہ مَیں بائبل پر حلف اٹھانے کو تیار ہوں کہ مَیں نے کبھی حضرت محمدؐ کے متعلق توہین آمیز الفاظ بیان نہیں کئے۔ مَیں قرآن اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمدؐ کے لئے دِل میں عزت اور احترام رکھتی ہوں،لیکن چونکہ پولیس بھی شکایت گزار سے ملی ہوئی تھی اس لئے پولیس نے مجھے اس مقدمے میں غلط طور پر پھنسایا۔ استغاثہ کی گواہان سگی بہنیں ہیں اور اس مقدمے میں مجھے بدنیتی سے پھنسانے میں دلچسپی رکھتی ہیں، کیونکہ اِن دونوں کو میرے ساتھ جھگڑے اور سخت الفاظ کے تبادلے کی وجہ سے بے عزتی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قاری سلام/ شکایت گزار بھی مقدمے میں اپنا مفاد رکھتا ہے،کیونکہ یہ دونوں خواتین اُس کی زوجہ سے قرآن پڑھتی رہی تھیں۔ میرے آباؤاجداد اِس گاؤں میں قیام پاکستان سے رہائش پذیر ہیں۔ مَیں بھی قریباً چالیس برس کی ہوں۔ وقوعے سے پہلے ہمارے خلاف کبھی بھی اِس قسم کی کوئی شکایت نہیں کی گئی۔مَیں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں اور گاؤں میں رہتی ہوں، لہٰذا اسلامی تعلیمات سے نابلد ہونے کی وجہ سے مَیں کیسے اللہ کے نبیؐ اور الہامی کتاب، یعنی قرآن پاک کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے بے ادبی کی مرتکب ہو سکتی ہوں۔استغاثہ کا گواہ ادریس بھی ایسا گواہ ہے جو مقدمے میں اپنا مفاد رکھتا ہے،کیونکہ اس کا متذکرہ بالا خواتین سے قریبی تعلق ہے‘‘۔

29۔اِس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کہ FIR پانچ دِنوں کی تاخیر سے درج کی گئی اِس ضمن میں تاخیر کا ایک ہی عذر جو شکایت گزار نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ وقوعہ 14.06.2009کو رونما ہوا،لیکن اِس کی اطلاع شکایت گزار کو معافیہ بی بی (PW2)، اسماء بی بی(PW3) اور یاسمین بی بی (متروک گواہِ استغاثہ) نے مورخہ 16.06.2009کو دی۔ 16.06.2009 سے 19.06.2009 تک وہ اور علاقے کے دیگر افراد وقوعے کے متعلق تحقیقات کرتے رہے اور مکمل اطمینان کے بعد وقوعہ رُو پذیر ہوا ہے وہ معاملہ پولیس کے علم میں لائے تاکہ FIR درج کی جا سکے۔ اِس ضمن میں شکایت گزار کے فاضل وکیل نے عدالتِ ہذا کے مقدمات زر بہادر بنام ر یاست [1978 SCMR 136] اور شیراز اصغر بنام ریاست [1995 SCMR 1369] کا حوالہ دیتے ہوئے زور دیا کہ FIR کے اندراج میں ہونے والی تاخیر تمام مقدمات میں مہلک نہیں ہوتی،کیونکہ یہ مصدقہ اور قابل اعتبار آنکھوں دیکھی اور واقعاتی شہادت کو ساکت یا ضائع نہیں کرتی۔ مذکورہ دلیل سے کوئی اختلاف نہ ہے۔تاہم یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ بلا کسی جواز کے عدالت نے ہمیشہFIR کے اندراج میں تاخیر کو مہلک سمجھا ہے،جو استغاثہ کی کہانی میں شک کا موجب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ملزم کو شک کا فائدہ پہنچتا ہے۔ عدالت ہذا کی جانب سے ہمیشہ یہ قرار دیا جاتا ہے کہ FIR استغاثہ کے مقدمے کی اساس ہوتی ہے جو کہ مقدمے میں ملوث افراد کے خلاف اُن کے گناہ کو ثابت کرنے کے سلسلے میں استغاثہ کی بنیاد ہوتی ہے۔پسFIR کا کردار انتہائی مرکزی ہوتا ہے۔اگرFIR کے اندراج اور تفتیش کے شروع ہونے میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ شک کو جنم دیتی ہے جس کا فائدہ بلاشبہ ملزم کے سوا کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں ابتدائی تفتیش کے بعدFIR درج کرنے سے اُس کی شہادتی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ حوالہ: افتخار حسین اور دیگران بنام ریاست [2004 SCMR 1185] ۔ اِس ضمن میں ذیشان عرف شانی بنام ر یاست[2012 SCMR428] کا مقدمہ قابلِ ذکر ہے۔جس میں قرار دیا گیا ہے کہFIR کے اندراج میں ایک گھنٹے سے زیادہ کی تاخیر اس استدلال کو مستند کرتی ہے کہ وقوعہ اِس انداز میں رو پذیر نہیں ہوا،جس طور پر استغاثہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور استغاثہ کی کہانی کو حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کی گی ہے جو کہ استغاثہ کا کیس ثابت نہ ہوتا ہے۔اس قسم کی تاخیر اِس لئے مزین سنگین تھی،جبکہ متعلقہ تھانہ جائے وقوعہ سے پختہ سڑک کے ذریعے متصل اور لیکن گیارہ کلو میٹر کے فاصلے پر تھا۔ مقدمہ نور محمد بنام ریاست [2010 SCMR1997] میں قرار دیا گیا کہ جبکہFIR کے اندراج میں ہونے والی بارہ گھنٹے کی تاخیر کے متعلق کوئی مناسب جواز نہیں پیش کر پائی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تاخیر مقدمے کے متعلق مشورہ لینے اور تیاری کی وجہ سے ہوئی، لہٰذا یہ امر استغاثہ کے مقدمہ کے لئے مہلک ثابت ہوتا ہے۔ مقدمہ محمد فیاض خان بنام اجمیر خان [2010 SCMR105] میں قرار دیا گیا کہ جب شکایت خاصی تاخیر کے بعد درج کی جائے اور اِس تاخیر کی کوئی وضاحت شکایت گزار دینے سے قاضر ہو تو اِن حالات میں اُس شکایت کی سچائی پر شک پیدا ہوتا ہے۔ پس ہمارے خیال میں مقدمہ ہذا کے حالات و واقعات کی روشنی میں استغاثہ کی جانب سے دیا گیا تاخیر کا عذر معقول نہیں ہے۔معاملے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ شکایت گزار(PW1) نے اپنے بیان میں قبول کیا ہے کہFIR کے اندراج کی درخواست ایک وکیل نے لکھی تھی،لیکن وہ اُس کا نام نہیں بتا سکتا۔یہ امر بھیFIR میں درج کہانی کی سچائی پر سوال اٹھاتا ہے۔( جاری ہے)

30۔ اس کے علاوہ استغاثہ کے گواہان کے بیان میں بہت سے تضادات اور اختلافات ہیں۔ یہاں تک کہ معافیہ بی بی(PW2) کا ضابطہ فوجداری کی دفعہ161 کے تحت دیئے گئے بیان اور دوران جراح دیئے گئے بیان میں فرق پایا گیا: اولاً اپنی جرح کے دوران اُس نے بتایا کہ عوامی اجتماع میں تقریباً1000سے زائد لوگ موجود تھے،لیکن اُس کے سابقہ بیان میں یہ نہیں بتایا گیا تھا:دوئم، جرح کے دوران اُس نے کہا کہ عوامی اجتماع اُس کے والد کے گھر پر ہوا تھا،جبکہ یہ بات بھی اُس کے سابقہ بیان کا حصہ نہ تھی:سوئم، دورانِ جرح اُس نے بیان دیا کہ بہت سے علماء عوامی اجتماع کا حصہ تھے،لیکن یہ بات بھی اُس کے سابقہ بیان میں شامل نہ تھی۔ اِسی طرح اسماء بی بی (PW3) بھی اپنے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے دیئے گئے بیان سے انحرافی کرتی رہی:اولاً، اُس نے اپنی جرح کے دوران بیان دیا کہ عوامی اجتماع اُس کے پڑوسی رانا رزاق کے گھر میں ہوا، لیکن اِس بات کا ذکر اُس کے سابقہ بیان میں نہ تھا: دوئم، جرح کے دوران اُس نے کہا کہ عوامی اجتماع میں 2000 سے زائد لوگ شریک تھے،لیکن اِس بات کا تذکرہ اِس کے سابقہ بیان میں نہ تھا۔ محمد افضل (PW4) نے بھی اپنے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت انحراف کیا جب اُس سے جراح کی گئی پہلے اُس نے اپنے سوالِ ابتدائی میں کہا کہ وہ گھر میں موجود تھا، جب استغاثہ کی گواہ خواتین شکایت گزار اور مختیار احمد کے ہمراہ آئیں اور انہوں نے وقوعے کے متعلق تمام تفصیل اُس کو بتائی،لیکن اِس امر سے متعلق متذکرہ اُس کے سابقہ بیان میں نہیں ملتا۔ دوئم اپنے بیان ابتدائی (Examination in Chief) میں اُس نے بیان دیا کہ عوامی اجتماع مختار احمد کے گھر میں ہوا،لیکن یہ اُس کے سابقہ بیان میں نہیں بتایا گیا۔ قاری محمد سلام (شکایت گزارPW1/) نے بھی FIR کے اندراج کے لئے دی گئی اپنی درخواست کے حقائق میں ردوبدل کیا۔اولاً بیان ابتدائی (Examination in Chief) میں اُس نے کہا کہ معاوفیہ بی بی(PW2) ،اسماء بی بی (PW3) اور یاسمین بی بی(متروک گواہ) نے اُسے اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کو وقوعے کی اطلاع دی۔دوئم اُس نے مزید بیان دیا کہ عوامی اجتماع مختار احمد کے گھر پر ہوا،لیکن اِس بات کا ذکر اُس کی شکایت میں نہیں تھا۔سوئم اُس نے بیان دیا کہ اپیل گزار کو عوامی اجتماع میں لایا گیا،لیکن اِس کا اظہار اس کی شکایت میں کہیں بھی نہیں،جو کہ یہ غیر مسابق بیانات استغاثہ کی شہادتوں کو کمزور کرتے ہیں۔

31۔گواہان کے یہ متضاد اور غیر مسابق بیانات درج ذیل سوالات کی بابت استغاثہ کی شہادت میں شکوک پیدا کرتے ہیں۔

(ا) شکایت گزار کو وقوعے کے بارے میں اطلاع کس نے دی؟

(ب) اپیل گزار کے جرم ہذا کے ارتکاب کا انکشاف کے وقت وہاں کون کون موجود تھا؟

(ج) عوامی اجتماع کے وقت وہاں کتنے لوگ موجود تھے؟

(د) عوامی اجماع کہاں منعقد کیا گیا؟

(ہ) عوامی اجتماع کی جگہ سے اپیل گزار کے گھر کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ اور

(و) اپیل گزار کو عوامی اجتماع تک کون لایا اور اسے کیسے لایا گیا؟

32۔ پہلے دو معاملات کے متعلق مثلاً کس نے شکایت گزار کو وقوعے کی اطلاع دی اور مذکورہ انکشاف کے وقت کون کون موجود تھا یہ بیان کیا جانا ضروری ہے کہFIR میں مبہم انداز میں لکھا گیا ہے کہ اسماء بی بی (PW3) ، معافیہ بی بی(PW2) اور یاسمین بی بی (متروک گواہ) نے مبینہ وقوعہ کی اطلاع شکایت گزار اور دیگر گاؤں والوں کو دی، جبکہ معافیہ بی بی(PW2) نے اپنے بیانِ ابتدائی (Examination in Chief) میں بیان کہا کہ اُس نے تمام کہانی قاری اسلام (شکایت گزارPW1/) اور دیگران کو بنائی تاہم جرح کے دوران اُس نے قطعی طور پر یہ بیان دیا کہ معاملے کی اطلاع قاری محمد سلام (شکایت گزارPW1/) کو اُس کی بہن اسماء بی بی (PW3) جو شکایت گزار کی بیوی کی شاگرد تھی نے 14.06.2009 کو یعنی وقوعے کے روز شام کو دی۔ اسماء بی بی(PW3) نے اپنے ابتدائی بیان (Examination in chief) میں کہا کہ اُس نے بہمراہ دیگر گواہان استغاثہ قاری محمد سلام (شکایت گزارPW1/) کو وقوع کی اطلاع دی اور محمد افضل اور مختار بھی وہاں پر موجود تھے۔ محمد افضل (PW4) نے اپنے بیان ابتدائی (Examination in chief) میں کہا کہ وہ اپنے گھر میں تھا، جب معافیہ بی بی (PW2) اسماء بی بی(PW3) اور یاسمین بی بی (متروک گواہ) بہمراہ قاری محمد سلام(شکایت گزار) اور مختار احمد وہاں آئے اور انوں نے تمام وقوعے کے بارے میں اُسے بتایا۔ قاری محمد سلام شکایت گزار (PW1) نے اپنے سولِ ابتدائی (Examination in Chief) میں بیان دیا کہ وہ اپنے گاؤں میں تھا جب اسماء بی بی (PW3) ، معافیہ بی بی (PW2)اور یاسمین بی بی (متروک گواہ) اُس کے پاس آئیں اور اُسے واقعے کی اطلاع دی اُس وقت محمد افضل اور محمد مختار دیگر گاؤں والوں کے ہمراہ وہاں موجود تھدے۔ پس یہ ظاہر ہے کہ اِس ضمن میں گواہان کے بیان میں مطابقت نہ ہے۔

33۔ اس معاملے کے متعلق کہ عوامی اجتماع میں کتنے لوگ شامل تھے یہ امر اہم ہے کہ (PW1) نے بیان دیا کہ عوامی اجتماع پانچ مرلے کے ایک گھر میں منعقد کیا گیا اور وہاں تقریباً100 افراد موجود تھے، جبکہ (PW2) نے بیان دیا کہ عوامی اجتماع میں1000 کے قریب لوگ تھے، جبکہ (PW3) نے بیان دیا کہ وہاں 2000 سے زائد لوگ موجود تھے اس کے علاوہ (PW4) نے بیان دیا کہ تقریباً200سے250 تک افراد عوامی اجتماع کا حصہ تھے۔ پس اِس ضمن میں بھی گواہان کے بیان میں اتفاق نہ تھا۔

34۔ اس سوال کے متعلق کہ عوامی اجتماع کہاں منعقد کیا گیا؟یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ شکایت گزار (PW1) نے جرح کے دوران بیان دیا کہ عوامی اجتماع مختار احمد کے گھر میں منعقد کیا گیا، جبکہ(PW2) نے دورانِ جرح بیان دیا کہ عوامی اجتماع اُس کے والد عبدالستار کے گھر ہوا، جبکہ (PW3) نے دورانِ جرح بیان دیا کہ عوامی اجتماع رانا رزاق کے گھر میں ہوا، تاہم (PW4) نے دورانِ جرح بیان دیا کہ عوامی اجتماع مختار احمد کے گھر پر منعقد ہوا اِس کے علاوہ اِس ضمن میں ایک نام عدالتی گواہ(CW1) نے بھی حصہ لیا، جس نے دورانِ جرح بیان دیا کہ عوامی اجتماع حاجی علی احمد کے ڈیرے پر منعقد ہوا۔ لہٰذا اِس معاملے پر بھی گواہان کے بیانات میں بھی خاصا تضاد پایا جاتا ہے۔

35۔ اپیل گزار کے گھر سے عوامی اجتماع کی جگہ کے فاصلے سے متعلق یہ امر اہم ہے کہ (PW2) نے کچھ نہیں بتایا جبکہ(PW3) نے دورانِ جرح بتایا کہ اپیل گزار کا گھر عوامی اجتماع کی جگہ سے تین گھروں کے فاصلے پر تھا۔ تاہم (PW4) نے جرح کے دوران بیان دیا کہ اپیل گزار کا گھر عوامی اجتماع کی جگہ سے تقریباً 200 سے250 گز کے فاصلے پر تھا، جبکہ شکایت گزار (PW1) نے اپیل گزار کے گھر اور عوامی اجتماع کی جگہ کے درمیان فاصلے کو ظاہر نہیں کیا۔ اس کے باوجود عدالتی گواہ (CW1)کے مطابق اپیل گزار کا گھر اُس ڈیرے کے سامنے ہے جہاں عوامی اجتماع منعقد کیا گیا۔ پس اِس ضمن میں بھی گواہان کے بیان میں خاصا تضاد ہے۔

36۔ اس معاملے کی بابت کہ اپیل گزار کو عوامی اجتماع میں کون لایا اور وہ وہاں کیسے پہنچے۔ یہ امر اہم ہے کہ(PW2) نے بیان دیا کہ اُسے یاد نہیں کہ اپیل گزار کو عوامی اجتماع میں کون لایا،لیکن وہ اس کے گاؤں کا رہائشی ہی تھا جبکہ(PW3) نے بیان دیا کہ اپیل گزار کو گاؤں کے لوگوں نے عوامی اجتماع میں بُلایا جہاں وہ پیدل چل کر آئی جبکہ جو لوگ اُسے لے کر آئے وہ لوگ بھی پیدل تھے۔ تاہم(PW4) نے کہا مشتاق احمد اپیل گزار کو عوامی اجتماع میں لایا، جبکہ شکایت گزار (PW1) نے بیان دیا کہ گاؤں کے لوگ اپیل گزار کے گھر گئے اور اُن کو عوامی اجتماع میں دو موٹر سائیکلز پر لائے۔اُن لوگوں میں مُدثر نامی ایک شخص بھی شامل تھا۔ پس اِس ضمن میں بھی گواہان کے بیان میں خاضا تضاد ہے۔

37۔ گواہان نے عوامی اجتماع کے وقت اور دورانیے کے متعلق بھی متضاد بیان دیا۔ (PW2) نے کہا کہ یہ جمعہ کے روز بجے منعقد ہوا اور اس کا دورانیہ 15سے20 منٹ تک تھا۔(PW3) نے بیان دیا کہ عوامی اجتماع بارہ بجے دوپہر کو منعقد ہوا اور پندرہ منٹ تک جاری ر ہا۔(PW4) نے بیان دیا کہ گیارہ سے بارہ بجے دوپہر منعقد کیا گیا اور دو سے ڈھائی گھنٹے جاری رہا، جبکہ شکایت گزار (PW1) نے اجتماع کے وقت اور دورانیے کے متعلق کوئی بیان نہیں دیا،لہٰذا یہاں پر بھی گواہان کے بیانات میں اختلاف ہے۔

38۔ ایک مزید تضاد جو استغاثہ کے گواہان اور شکایت گزار کہ بیانات میں پایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دیگر استغاثہ کہ گواہان نے بیان دیا کہ معاملہ شکایت گزار کے علم میں اُسی دن(جس دن وقوعہ رُونما ہوا) یعنی 14.06.2009کو لایا گیا، جبکہ شکایت گزار نے اپنی جراح کے دوران بیان دیا کہ اُسے وقوع کے بارے میں 16.06.2009کو پتہ چلا۔

39۔ یہاں پر پولیس کو درخواست دینے اور FIR کے اندراج کے بارے میں بھی خاصا تضاد پایا جاتا ہے۔FIR کے آخر میں درج ہے کہFIR مہدی حسن سب انسپکٹر نے ’’پُل نہر چندر کوٹ‘‘ پر درج کی اور اندراج کا وقت پانچ بج کر45منٹ دیا گیا ہے۔اس کے برعکس شکایت گزار(PW1) نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو درخواست دی گئی، جس کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی۔تاہم محمد رضوان(PW5) نے بیان دیا کہ شکایت گزار نے اُس کے رُوبرو درخواست(Exh-PA) دی جس کی بناء پر اُس نے مروجہ طور پر FIR (Exh-PA/1) کا اندراج کیا۔

40۔ ملزم کی گرفتاری سے متعلق بھی کچھ تضاد محمد ارشد، سب انسپکٹر(PW-7) کے بیان میں پایا جاتا ہے۔جیسا کہ اُس(PW-7) نے اپنی جرح کے دوران بیان دیا کہ ملزم کو اُس نے دو ساتھی خواتین کانسٹیبل کی مدد سے جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں گرفتار کیا اور اُسے جوڈیشل لاک اَپ میں بھیج دیا۔پھر جرح کے دوران یہ بیان کیا گیا کہ اُس نے ملزمہ کو19.06.2009 کو اُس کے گھر جو دیہات ’’اٹاں والی‘‘ میں واقع ہے یہ تقریباً شام کے چار پانچ بجے کے قریب گرفتار کیا، تاہم بعد ازاں ایک او ر موقع پر اُس نے کہا کہ وہ دیہات اٹاں والی تقریباً سات بجے کے قریب پہنچا اور ہاں ایک گھنٹے تک رُکا۔ مزید برآں (PW-2) اور (PW-3) نے اپنے بیانات میں اس امر سے قطعی انکار کیا کہ اُن کے اور اپیل گزار کے مابین اپیل گزار کی جانب سے توہین میز الفاظ کی ادائیگی سے قبل پانی پلانے کے معاملے پر کوئی جھگڑا ہا تھا، جبکہ (PW-6) اور (CW-1) نے اپنے بیانات میں قبول کیا کہ اُن کے مابین جھگڑا ہوا تھا جبکہ، جھگڑے کی حقیقت ریکارڈ سے ثابت ہے۔ استغاثہ (PW-6) کو منحرف گواہ قرار نہیں دیا۔دریں حالات استغاثہ کے گواہان کو صادق گواہان نہیں کہا جا سکتا اور اِن چشم دید گواہان کی گواہی کی بناء پر جو ویسے بھی مقدمے میں اپنا مفاد رکھتے ہوں کی گواہی پر سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔

41۔ یہ تمام متضاد بیانات استغاثہ کی جانب سے بتائے گئے حقائق کی صداقت پر شہبات پیدا کرتے ہیں، جس سے اپیل گزار شک کے فائدے کی حق دار بن جاتی ہے۔ یہ قانون ایک مستند اصول ہے کہ کسی بھی شک کی صورت میں ملزم کو شک کا فائدہ دے جانا چاہئے،جس سلسلے میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت سے ایسے حالات ہوں جو بے یقینی پیدا کر رہے ہوں،بلکہ اگر کوئی ایک امر ایسا ہو جو عاقل دماغ میں ملزم کے جرم کے متعلق معقول شبہ پیدا کرتا ہو تب بھی وہ اس کا فائدہ لینے کا حق دار ہو گا، کسی رعایت کی صورت میں نہیں،بلکہ ایک حق کی صورت میں،اِس ضمن میں مقدمات طارق پرویز بنام ریاست [1995 SCMR 1345] اور ایوب مسیح بنام ریاست [PLD 2002 SC 1048] کا حوالہ دینا مناسب ہو گا۔ پس یہ ثابت ہے کہ اپیل گزار شک کے فائدے کا حق رکھتی ہے۔

42۔ اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ابتدائی سماعت کی فاضل عدالت نے سزا یاب اپیل گزار کے ماورائے عدالت اعترافِ جرم کے متعلق گواہان کی شہادت پر انحصار کیا،لیکن فاضل عدالتِ عالیہ نے ماورائے عدالت اقبالِ جرم کو اس وجہ سے قابلِ غور نہ سمجھا،کیونکہ ماورائے عدالت اقبال کی جو شہادت گواہان،یعنی قاری محمد سلام (PW-1)، محمد افضل (PW-4) اور محمد ادریس (CW-1) نے عوامی اجتماع میں اپنے جرم کا اقبال کرنے کے متعلق دی تھی، اُ س کو ماورائے عدالت اقبال متصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس اقبالِ جرم میں کسی خاص وقت، تاریخ یا جرم کے ارتکاب کا

