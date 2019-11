یہ کن لوگوں کا جلوس ہے؟ ایسا دعویٰ کہ آپ بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے ، اس کا اندازہ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ایک ویڈیو سے لگایا جاسکتا ہے جس میں انٹری ٹیسٹ کے امیدواروں کو ایک بڑے جلوس کی شکل میں آتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

بیورو کریٹ دانیال گیلانی نے ٹوئٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ ویڈیو کسی لانگ مارچ کے شرکاءکی نہیں ہے بلکہ یہ سینکڑوں طلبہ یونیورسٹی آف سندھ میں داخلوں سے قبل ہونے والے انٹری ٹیسٹ میں شرکت کیلئے آرہے ہیں۔

ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ہزاروں لوگ ایک ہی سمت رواں دواں ہیں، اگر یہ ویڈیو کسی کو دکھائی جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں تو یقینا ً وہ یہی کہے گا کہ یہ کسی لانگ مارچ کا منظر ہے، آپ بھی پاکستانی طلبہ کی یہ ویڈیو دیکھیں۔

These are not participants of a long march.... These hundreds of students appeared in the pre-entry test for admission in 2020 at the University of Sindh ????‍????????‍????

Via Dr. Fateh Muhammad Burfat pic.twitter.com/8CrLbb1aPz